Vestidos midi ganham destaque na temporada Pre-Resort 27

Fonte da imagem: VixBrasil

Vestir um destino vai além de escolher uma peça. É traduzir sensações, acompanhar o ritmo dos dias e permitir que tecidos, cores e texturas contem uma história. Na coleção Pre-Resort 27 da ViX, intitulada The Great Escape, a ViX transforma o encontro entre a floresta tropical brasileira e o desejo de liberdade em uma narrativa que atravessa cada criação. Entre montanhas e mar, sol e sombra, o vestir ganha uma dimensão sensorial, onde a natureza inspira não apenas a estética, mas também a forma de viver cada momento.

Dentro desse cenário, o vestido midi verão surge como uma expressão dessa atmosfera. Suas silhuetas acompanham o movimento do corpo com naturalidade, enquanto tramas leves, transparências delicadas e acabamentos táteis traduzem o frescor da temporada. Ele incorpora a proposta da coleção de vestir o clima e transformar cada destino em uma extensão da própria experiência.

O vestido midi verão como expressão de um refúgio tropical

A proposta de The Great Escape parte da ideia de um lugar quase secreto, onde o tempo desacelera e a paisagem convida a uma conexão mais profunda com a natureza. Essa atmosfera se reflete em criações que valorizam leveza, movimento e um caimento que acompanha o corpo sem limitar seus gestos.

O vestido midi para o verão traduz esse conceito ao unir praticidade e sofisticação em uma única silhueta. Seja durante um almoço ao ar livre, uma caminhada entre a cidade e a praia ou um fim de tarde diante do mar, a peça acompanha diferentes momentos mantendo a mesma sensação de liberdade proposta pela coleção.

Essa versatilidade nasce do equilíbrio entre formas fluidas e uma construção cuidadosa, capaz de transformar cada movimento em parte da narrativa visual. As silhuetas parecem seguir o ritmo da paisagem, criando uma continuidade entre quem veste e o ambiente ao redor.

Texturas que despertam os sentidos

Se existe um elemento que define o universo do Pre-Resort 27, é a maneira como as texturas assumem protagonismo. Inspiradas pela fauna, pela umidade da mata e pelas superfícies orgânicas da natureza brasileira, elas constroem uma experiência visual e tátil que atravessa toda a coleção.

O tricot ocupa um lugar central nessa história. O trabalho minucioso do ateliê transforma fios em diferentes tonalidades em superfícies ricas em profundidade, criando vestidos que revelam novos detalhes conforme recebem a luz e acompanham o movimento do corpo. Cada trama evidencia a construção artesanal que caracteriza as criações da temporada.

Essa riqueza textural também aparece nos relevos inspirados nas peles de cobra e tigre de The Great Escape. As superfícies ganham dimensão com um brilho sutil, reforçando a conexão entre design e natureza que permeia o universo da coleção. Em vez de reproduzir literalmente elementos tropicais, o Pre-Resort 27 traduz suas sensações por meio do toque, da textura e da maneira como cada tecido interage com a pele.

Tule, movimento e uma silhueta que acompanha o dia inteiro

A fluidez proposta pela coleção encontra outra interpretação no tule. Esse tecido atravessa diferentes momentos do dia mantendo leveza e conforto, acompanhando viagens, encontros e mudanças de cenário com naturalidade.

Sua transparência delicada desenha a silhueta sem perder frescor, permitindo sobreposições que ampliam as possibilidades de uso. É uma construção que dialoga com a proposta resort da ViX: peças pensadas para ocupar apenas o essencial na bagagem, mas oferecer inúmeras maneiras de vestir diferentes destinos.

Ao lado dos tricots leves, o tule reforça a ideia de um guarda-roupa capaz de transitar entre a luz intensa da manhã, a sombra das árvores e as noites quentes de verão, sempre preservando a sensação de movimento que define a coleção.

Cores, detalhes e a beleza natural do Pre-Resort 27

Na paleta do Pre-Resort 27, a cor surge como extensão da paisagem. Roxos intensos, rosas luminosos, verdes botânicos e tons de terra criam uma leitura que alterna frescor e profundidade, como se cada peça capturasse um instante diferente entre a mata, o céu e a luz sobre a pele.

Essa mesma sensação aparece nos acabamentos, que dão corpo à narrativa da coleção. Metais dourados, pedrarias, pirita em relevo, nós em corda, tachas e superfícies com desenho orgânico aparecem como pontos de interesse que revelam o cuidado da construção e reforçam a dimensão tátil das criações. Em peças como Marissa, Livie, Janet e Cleo, esses elementos não funcionam apenas como ornamento: eles ajudam a desenhar a silhueta e a ampliar a leitura sensorial do look.

As estampas seguem esse mesmo caminho, mas com outra cadência. Serpent Skin, por exemplo, traduz a força da natureza em uma versão vibrante e pulsante. Cada print acrescenta uma camada à coleção e reforça a ideia de vestir o clima com naturalidade.

Vestir o clima como uma experiência sensorial

Na nova coleção, a ViX apresenta uma interpretação do vestido midi verão que vai além da versatilidade. Tricots leves, tule, superfícies texturizadas, estampas inspiradas na natureza e detalhes cuidadosamente trabalhados constroem uma narrativa sobre liberdade, movimento e conexão com o ambiente ao redor.

O Pre-Resort 27 transforma paisagens, memórias e sensações em criações que acompanham diferentes destinos com naturalidade. Entre cidade e praia, montanha e mar, cada vestido traduz o convite para desacelerar, vestir o próprio ritmo e descobrir novas formas de experimentar o tropical por meio do design.

Conheça a coleção Pre-Resort 27 da ViX e descubra criações inspiradas pela natureza, pelo frescor das texturas e pela liberdade de vestir novos destinos, onde o movimento, a matéria e a paisagem se encontram em perfeita harmonia.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom