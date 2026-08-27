Via Verde Shopping recebe “Avengers: Endgame” com Infinity Vision e cenas extras

Relançamento chega às telonas em edição especial, com cenas extras e experiência em Formato Grande Premium

Os fãs do universo Marvel terão uma oportunidade especial para reviver um dos grandes sucessos da franquia nas telonas. O Cine Araújo do Via Verde Shopping, em Rio Branco, recebe o relançamento de “Avengers: Endgame”, em uma edição especial que conta com cenas extras e exibição na sala Infinity Vision.

A sessão reúne o longa em uma experiência diferenciada, com recursos que ampliam a imersão do público durante a exibição. A Infinity Vision possui certificação para cinemas de Formato Grande Premium (PLF), com tela de grandes dimensões, alta qualidade de imagem e sistema de som desenvolvido para proporcionar uma experiência audiovisual mais envolvente.

O relançamento permite que o público reveja “Avengers: Endgame” no cinema e tenha contato com conteúdos adicionais, tornando a experiência uma oportunidade especial para os fãs que desejam revisitar a produção em uma sala de grande formato.

As sessões estão disponíveis no Cine Araújo do Via Verde Shopping, em Rio Branco. Os horários e a programação podem ser consultados diretamente nos canais oficiais do cinema.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Conteúdo Original / Fonte: Ascom