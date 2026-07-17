Declaração foi feita em 2022, após fala do então presidente sobre adolescentes

Declaração de Xuxa foi gravada em 2022/Foto: Reprodução

Um vídeo antigo em que Xuxa Meneghel explica por que decidiu se posicionar politicamente voltou a circular nas redes sociais nesta semana. A gravação foi compartilhada pelo perfil Mulheres que Inspiram e repercutida pela criadora de conteúdo Viviane Rosalino.

No registro, Xuxa afirma que, durante muitos anos, evitou falar de política por não dominar o assunto nem desejar tomar partido. A postura, segundo ela, mudou diante de declarações feitas pelo então presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2022.

“Nunca gostei de falar de política porque não entendo e tampouco quis tomar partido. Mas quando um senhor de 67 anos, que é machista, homofóbico, racista, ama as armas e tem a coragem de falar que olhou para uma criança de 13, 14 anos e ‘pintou um clima’, aí eu realmente faria um L”, declarou.

Embora não mencione Bolsonaro nominalmente no trecho, Xuxa fazia referência a uma entrevista concedida pelo então presidente em outubro de 2022. Na ocasião, ele usou a expressão “pintou um clima” ao relatar um encontro com adolescentes venezuelanas em São Sebastião, no Distrito Federal.

A declaração de Bolsonaro provocou críticas e manifestações de artistas, entidades e adversários políticos. O então presidente negou qualquer conotação sexual em sua fala e afirmou que as palavras foram retiradas de contexto.

Na época, Xuxa apoiou Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial. Ao voltar a circular em 2026, o vídeo recebeu novas manifestações de apoio e críticas, reacendendo o debate entre seguidores da apresentadora.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Portal Splash UOL