Mâncio Lima investirá R$ 3 milhões em sistemas de abastecimento

Contrato terá duração de doze meses

Obras vão ampliar o acesso à água/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Mâncio Lima contratou uma empresa por R$ 3,059 milhões para construir sistemas de abastecimento de água no município. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (16).

A empresa Perfurações Vale Ltda. será responsável pela execução das obras de engenharia. O contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do documento, realizada na quarta-feira (15).

Segundo a publicação, os recursos são provenientes de emenda parlamentar, por meio de transferência especial, além de contrapartida do próprio município.

Os sistemas deverão ampliar o acesso à água e melhorar as condições de abastecimento da população. Entretanto, o extrato não informa quantas comunidades serão atendidas, onde as estruturas serão instaladas nem o número estimado de beneficiários.

A execução será acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Servidores também foram designados para fiscalizar o contrato e verificar se os serviços correspondem às condições estabelecidas no processo de contratação.