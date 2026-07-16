Após o resultado, a quadrilha publicou um comunicado aos seguidores. — Foto: Reprodução

A Quadrilha Junina Sassaricano na Roça, representante do Acre no XX Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, encerrou sua participação na última colocação da disputa e se pronunciou pela primeira vez sobre o resultado. Em nota divulgada nesta quinta-feira (16), o grupo pediu desculpas às quadrilhas acreanas e aos apoiadores, reconheceu que o desempenho ficou abaixo do esperado e afirmou que “grandes desafios” enfrentados durante a competição influenciaram a classificação.

No comunicado, a quadrilha reconheceu que o resultado ficou aquém das expectativas.”Pedimos desculpas às demais quadrilhas juninas do nosso estado por não termos alcançado o resultado que todos esperavam e desejavam”, diz trecho da nota.

A Sassaricano também afirmou que a apresentação foi marcada por “grandes desafios”, que teriam impactado diretamente a pontuação obtida no concurso. No entanto, a agremiação não detalhou quais fatores contribuíram para o resultado.

Ainda na nota, o grupo informou que está à disposição para prestar esclarecimentos sobre a participação no evento e agradeceu o apoio recebido de seguidores, admiradores, do governo do Estado do Acre e da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac).

Mesmo após a colocação, a quadrilha reafirmou o compromisso com a cultura popular e garantiu que seguirá atuando no fortalecimento do movimento junino acreano.

O Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas reúne representantes de diversos estados brasileiros e é considerado uma das principais competições do segmento, valorizando as tradições das festas juninas e premiando apresentações que se destacam em critérios como coreografia, figurino, evolução e conjunto artístico.

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NOTA PÚBLICA

A Quadrilha Junina Sassaricano na Roça, em respeito aos seus seguidores, admiradores, apoiadores, ao Governo do Estado do Acre e à LIQUAJAC, vem a público informar o resultado de sua participação no XX Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, realizado nos dias 11 e 12 de julho de 2026, na cidade de Canaã dos Carajás (PA).

Nesta edição, a Sassaricano na Roça obteve a 18ª colocação, correspondente à última posição na classificação geral. Pedimos desculpas às demais quadrilhas juninas do nosso estado por não termos alcançado o resultado que todos esperavam e desejavam.

Ressaltamos que diversos fatores contribuíram para que nossa participação fosse marcada por grandes desafios, impactando diretamente o resultado final alcançado.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e nos colocamos à disposição para prestar os esclarecimentos necessários a todos que desejarem mais informações sobre nossa participação no concurso.

Agradecemos o apoio, a confiança e o carinho de todos que caminham ao nosso lado. Seguiremos trabalhando com dedicação, respeito à cultura popular e amor pelo movimento junino, certos de que cada desafio também fortalece a nossa história.

Junina Sassaricano na Roça