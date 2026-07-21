21/07/2026
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Rio Branco terá show especial em tributo a Skank e Nando Reis; saiba mais

A organização espera reunir o público em uma noite dedicada ao pop rock nacional

Por Suene Almeida, ContilNet 21/07/2026 às 07:57
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Rio Branco terá show especial em tributo a Skank e Nando Reis; saiba mais
Os ingressos já estão disponíveis em diferentes modalidades | Foto: Reprodução

Os fãs de música brasileira já têm um compromisso marcado em Rio Branco. No dia 12 de setembro, um sábado, a piscina da AABB será palco de um show especial em homenagem aos grandes sucessos das bandas e artistas Skank e Nando Reis.

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A apresentação será comandada pelo cantor Jhon Rabelo, acompanhado de Pedro Arco e Banda, que prometem interpretar clássicos que marcaram diferentes gerações. O show está previsto para começar às 22h.

A organização espera reunir o público em uma noite dedicada ao pop rock nacional, com um repertório repleto de músicas conhecidas e que fizeram sucesso ao longo das últimas décadas.

Os ingressos já estão disponíveis em diferentes modalidades. O ingresso individual custa R$ 40. Também há opções de mesa para quatro pessoas por R$ 150, além de lounges para grupos: R$ 350 para 10 pessoas e R$ 400 para 12 pessoas.

As reservas podem ser feitas pelo telefone (68) 99955-5124. A expectativa é de que o evento reúna fãs dos dois artistas para uma noite de música, nostalgia e entretenimento.

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