Torresmofest chega a Rio Branco com edição Lendas do Rock

O festival reúne gastronomia, shows ao vivo e atrações para toda a família entre os dias 20 a 23 de agosto no estacionamento do Via Verde Shopping, com entrada gratuita.

Sabores marcantes, música ao vivo e entretenimento para todas as idades estarão reunidos pela primeira vez em Rio Branco no Acre no Torresmofest. De 20 a 23 de agosto das 12h às 23h, o festival desembarca no estacionamento do Via Verde Shopping, com entrada gratuita e uma programação que combina culinária, cultura e lazer.

Reconhecido por valorizar as diversas versões do torresmo e outros pratos à base de proteína suína, o evento chega em 2026 com uma temática inédita: Lendas do Rock. A programação irá contar com mais de 10 bandas interpretando sucessos de grandes nomes do rock nacional e internacional.

Mais de 20 expositores participam desta edição, oferecendo um cardápio que vai muito além do tradicional torresmo. Entre as opções estão costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais, sobremesas e chopp artesanal.

Com mais de 660 edições em diferentes regiões do país, o Torresmofest consolidou-se como um dos principais festivais gastronômicos do Brasil. O evento já passou por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiânia, Piauí, Ceará, Acre e Rio Grande do Norte.

Confira a programação completa:

Quinta-Feira (20/08)

18h-Pedro Arco – Voz e Violão

20h30-Especial Legião Urbana – Rodrigo Ephren

Sexta-Feira (20/08

12h30-José Coelho – Voz e Violão

18h30-Especial Linkin Park – Banda Jungle

20h30-Tributo Mamonas Assassinas – Banda Unicomics

Sábado (22/08)

12h30-Especial Rita Lee – Banda Embaraço

15h-Especial Capital Inicial – Banda Semblant

17H30-Especial Pitty – Banda Codcake (

20h30-Especial Charlie Brown Jr – Pedro Arco

Domingo (23/08)

12H30-Especial Raul Seixas – Pedro Costa

15H-Machine Blues – Rock Internacional

17H30-Especial Titãs – Banda Retrô Rock

20H30-Especial Queen – Banda Codcake

SERVIÇO:

Torresmofest – Edição Especial Lendas do Rock

Data: De 20 a 23 de agosto

Horário: das 12h às 23h

Local: Via Verde Shopping

Entrada e Shows: Gratuitos

Pet Friendly

Conteúdo Original / Fonte: Ascom