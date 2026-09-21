Personagem da Praça é Nossa, do SBT, gravou vídeo convidando o público para acompanhar a apresentação no Via Verde Shopping

Bananinha, de A Praça é Nossa, anunciou presença no Circo Garcez durante a temporada em Rio Branco /Foto: Reprodução

O humorista Bananinha, conhecido pelo personagem do programa A Praça é Nossa, do SBT, estará em Rio Branco durante a temporada do Circo Garcez na capital acreana. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele brincou com o fato de ainda não conhecer a cidade e confirmou sua participação na programação desta sexta-feira (25).

“Sou virgem, nunca fui em Rio Branco”, disse Bananinha no vídeo, ao anunciar sua presença no circo. A fala chamou a atenção do público e serviu como convite para os acreanos acompanharem a apresentação.

O Circo Garcez desembarcou pela primeira vez em Rio Branco e está instalado no Via Verde Shopping. A temporada começou no dia 18 de setembro e segue até o dia [informar data final, se confirmada].

Entre as atrações anunciadas está o espetáculo ao vivo de Patati Patatá, além de números de acrobacia, apresentações de palhaços e o tradicional Globo da Morte, com motociclistas realizando manobras dentro de uma estrutura metálica.

A programação é voltada para toda a família e reúne atrações circenses e personagens conhecidos do público.

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