A Prefeitura de Feijó publicou a Portaria nº 308, de 13 de julho de 2026, que estabelece as normas de segurança e organização para a realização do XXVII Festival do Açaí. Entre as principais medidas adotadas está a proibição da entrada, comercialização e consumo de bebidas acondicionadas em recipientes de vidro durante todo o período do evento.

De acordo com o documento, a decisão foi tomada para preservar a segurança dos participantes, a ordem pública e a integridade física da população. A administração municipal destaca que garrafas, copos e outros utensílios de vidro representam riscos de acidentes e lesões em eventos de grande porte.

A portaria determina que bebidas alcoólicas e não alcoólicas, refrigerantes e similares não poderão ser levadas ao local da festa quando estiverem armazenadas em recipientes de vidro.

A fiscalização será realizada pelos órgãos competentes do município, com o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e demais instituições responsáveis pela segurança do evento.

Apesar das restrições, será permitida a entrada de isopores, caixas térmicas, coolers e recipientes semelhantes, desde que estejam vazios.

O documento também prevê que pessoas físicas ou jurídicas que descumprirem as determinações estarão sujeitas às sanções previstas na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civis, administrativas e penais cabíveis.

A Portaria nº 308 entrou em vigor na data de sua publicação e integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Feijó para garantir a tranquilidade e a segurança do público durante o tradicional Festival do Açaí, um dos maiores eventos culturais do município.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet