25/07/2026
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Acre firma novo contrato para ampliar atendimentos especializados no SUS

Estado está entre os 20 contemplados na nova rodada do Ministério da Saúde

Por Anne Nascimento, ContilNet 25/07/2026 às 14:55
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Acre firma novo contrato para ampliar atendimentos especializados no SUS
No estado, foi firmado um novo contrato para ampliar a oferta de serviços especializados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). — Foto: Davi Cruz/Correio Braziliense

O Acre está entre os estados contemplados na nova etapa do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que publicou nesta sexta-feira (25) uma nova rodada de adesões ao componente Crédito Financeiro. No estado, foi firmado um novo contrato para ampliar a oferta de serviços especializados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

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Ao todo, foram assinados 101 novos contratos com instituições privadas e filantrópicas em todo o país, totalizando R$ 327,4 milhões em serviços especializados. Os recursos serão destinados à realização de consultas, exames, cirurgias e tratamentos continuados.

Nesta etapa, o programa passou a incluir, pela primeira vez, instituições que oferecem Terapia Renal Substitutiva (TRS), como serviços de hemodiálise. Foram habilitadas 58 instituições de 20 estados, responsáveis por R$ 155,6 milhões em atendimentos voltados a pacientes com doença renal crônica.

Os outros R$ 171,8 milhões serão destinados à contratação de hospitais privados e filantrópicos para ampliar a oferta de consultas, exames e procedimentos especializados nas áreas de oncologia, oftalmologia, diagnóstico por imagem, saúde da mulher e cirurgias.

Entre os estados contemplados, São Paulo lidera com 20 novos contratos, seguido por Rio Grande do Sul (14), Minas Gerais (9), Paraná (8) e Santa Catarina (7). O Acre aparece na lista com um contrato, assim como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

Segundo o Ministério da Saúde, com a nova rodada de adesões, o componente Crédito Financeiro do programa Agora Tem Especialistas alcança R$ 730,5 milhões em serviços contratados, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento especializado e reduzir as filas do SUS em todo o país.

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