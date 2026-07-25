25/07/2026
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Apesar de redução nos números, Rio Branco registra focos de incêndio

Incêndio foi verificado nas proximidades da Arena da Floresta neste sábado

Por Anne Nascimento, ContilNet 25/07/2026 às 15:39
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Apesar de redução nos números, Rio Branco registra focos de incêndio
Queimada foi registrada nas proximidades da Arena da Floresta. — Foto: Reprodução

Um foco de queimada registrado na tarde deste sábado (25), nas proximidades da Arena da Floresta, em Rio Branco, chamou a atenção de quem passava pela região e serviu de alerta para um problema que, apesar de apresentar redução nos indicadores, ainda preocupa durante o período de estiagem. O episódio ocorre em um momento em que o Acre registra o menor número de focos de calor dos últimos anos para o período entre janeiro e julho.

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Segundo dados do monitoramento por satélite, o estado contabilizou 80 focos de calor entre 1º de janeiro e 24 de julho de 2026, contra 199 registrados no mesmo período de 2025, o que representa uma redução de aproximadamente 60%.

Os números também mostram uma queda ainda mais expressiva em relação a 2024, quando o Acre registrou 544 focos até 24 de julho. Em 2023, foram 158 ocorrências; em 2022, 336; em 2021, 347; e em 2020, 311.

Apesar do desempenho positivo, o flagrante deste sábado demonstra que o risco de queimadas continua presente, principalmente com o avanço do verão amazônico. A combinação de dias sem chuva, altas temperaturas, baixa umidade do ar e vegetação seca favorece a propagação do fogo, inclusive em áreas urbanas.

Historicamente, os meses de agosto e setembro concentram o maior número de focos de calor no Acre. Por isso, órgãos ambientais intensificam os alertas para que a população evite o uso do fogo na limpeza de terrenos e denuncie queimadas ilegais.

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