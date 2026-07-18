Simulação de acidente de trânsito com vítima fatal. Foto: Dhárcules Pinheiro

O Acre registrou 45 mortes decorrentes de acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2026, segundo levantamento do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC). Os óbitos foram contabilizados em 43 acidentes com vítimas fatais registrados entre janeiro e junho deste ano.

Os dados apontam uma taxa de 5,09 mortes por 100 mil habitantes no período analisado. O levantamento considera informações até junho e utiliza dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o cálculo dos índices.

Em comparação com o mesmo período de 2025, houve redução no número de vítimas em alguns meses. Em junho deste ano, por exemplo, foram registradas 10 mortes, contra 11 no mesmo mês do ano passado, uma queda de 9,09%.

Ao longo do primeiro semestre, janeiro concentrou o maior aumento na comparação anual. Foram 11 vítimas fatais em 2026, contra sete em 2025, crescimento de 57,14%. Já abril apresentou a maior redução, passando de nove mortes no ano passado para apenas duas neste ano, uma queda de 77,78%.

Junho teve 10 acidentes e 10 mortes

Somente em junho de 2026, o estado registrou 10 acidentes com vítimas fatais, que resultaram em 10 mortes. O número foi o mesmo registrado em maio, quando também foram contabilizadas dez vítimas.

Do total de ocorrências do mês, sete aconteceram no interior do estado e três em Rio Branco.

Entre os municípios, Rio Branco e Cruzeiro do Sul lideraram os registros, com três mortes cada. Sena Madureira teve dois casos, enquanto Bujari e Capixaba registraram uma vítima cada.

Na divisão por regiões de atuação da Polícia Civil, a área de Rio Branco/Bujari/Porto Acre concentrou quatro acidentes fatais, seguida pelo Juruá, com três registros, e pelo Purus/Iaco, com dois. A região do Baixo Acre teve uma ocorrência, enquanto Tarauacá/Envira e Alto Acre não registraram mortes no trânsito em junho.

Colisões foram maioria dos acidentes fatais

O levantamento da PCAC mostra que as colisões foram responsáveis pela maior parte dos acidentes fatais registrados em junho, com sete ocorrências, o equivalente a 70% dos casos.

Também foram registrados dois atropelamentos (20%) e uma queda de veículo (10%).

Em relação ao horário, o período da noite, entre 18h e 23h59, concentrou o maior número de acidentes, com quatro registros. Manhã e tarde tiveram três ocorrências cada. Não houve acidentes fatais durante a madrugada.

Os dias com maior quantidade de registros foram segunda-feira e terça-feira, com três acidentes cada. Sábado teve dois casos, enquanto quarta e quinta-feira tiveram um registro cada.

Homens representam 90% das vítimas

O perfil das vítimas fatais em junho mostra predominância de homens entre os mortos no trânsito. Das dez pessoas que perderam a vida, nove eram do sexo masculino (90%) e uma era do sexo feminino (10%).

Todas as vítimas foram classificadas como pardas no levantamento.

As faixas etárias mais atingidas foram:

12 a 17 anos: 2 vítimas;

18 a 24 anos: 2 vítimas;

25 a 29 anos: 1 vítima;

30 a 34 anos: 2 vítimas;

35 a 39 anos: 1 vítima;

60 anos ou mais: 2 vítimas.

Não houve registros de mortes entre pessoas de 0 a 11 anos, nem nas faixas de 40 a 59 anos.

Os dados fazem parte do relatório estatístico do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre (PCAC), elaborado com base nos registros da instituição e em informações do IBGE para cálculo das taxas populacionais.