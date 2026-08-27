A lista reúne candidatos de diferentes partidos e federações, com nomes conhecidos da política acreana e também novos concorrentes

Plenário da Aleac/Foto: Sérgio Vale

As eleições de 2026 terão 238 candidatos concorrendo a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Os nomes constam no Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e integram a relação de candidaturas registradas para o primeiro turno.

A votação está prevista para 4 de outubro, quando os eleitores acreanos irão às urnas para escolher, entre outros cargos, os representantes que irão compor o Legislativo estadual.

A lista reúne candidatos de diferentes partidos e federações, com nomes conhecidos da política acreana e também novos concorrentes. Entre eles estão atuais parlamentares, ex-gestores, lideranças políticas e candidatos que aparecem na disputa com nomes pelos quais são conhecidos eleitoralmente.

É importante destacar que a relação pode ser modificada. Segundo o TSE, os registros de candidatura ainda podem passar por análise e sofrer alterações durante a tramitação dos processos na Justiça Eleitoral.

Veja a lista completa

Confira abaixo os 238 candidatos a deputado estadual registrados no Acre para as eleições de 2026:

Adailton Cruz — Federação União Progressista — Nº 44.222

Adalberto Souza — Agir — Nº 36.123

Adelina Souza — Novo — Nº 30.800

Adriana Almeida — PL — Nº 22.123

Afonso Fernandes — Federação União Progressista — Nº 44.123

Alex Asfuri — MDB — Nº 15.100

Aline Aguiar — Novo — Nº 30.115

Alyne Vitória — Pode — Nº 20.888

Amaral do Gelo — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.022

Ana Letícia — Federação União Progressista — Nº 11.125

Ana Paula Barroso — Novo — Nº 30.900

Ana Paula Feitosa — PDT — Nº 12.131

André Ariosto — MDB — Nº 15.131

André Cocada — MDB — Nº 15.222

André da Droga Vale — Federação União Progressista — Nº 11.444

Angelino do Povo — Federação Renovação Solidária — Nº 77.000

Angelo Freitas — Pode — Nº 20.233

Antonia Sales — MDB — Nº 15.122

Antônio Balica — Novo — Nº 30.100

Antônio Marazona — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.000

Antonio Pedro — PSD — Nº 55.456

Arlenilson Cunha — PL — Nº 22.333

Bené Damasceno — PL — Nº 22.234

Benício Dias — Novo — Nº 30.852

Beto Figueiredo — Pode — Nº 20.444

Bruna Fernandes — PSD — Nº 55.052

Capitão Jardim CJ — Federação Renovação Solidária — Nº 77.190

Carlinha Motogirl — Republicanos — Nº 10.108

Carlinho Rodrigues — Agir — Nº 36.120

Carlos Leandro — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.333

Cesário Braga — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.013

Charlene Lima — PL — Nº 22.222

Chicão Brígido — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.666

Chico do Esporte — MDB — Nº 15.615

Chinha Duarte — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 43.444

Chiquinho do Duda — PL — Nº 22.133

Claire Cameli — MDB — Nº 15.123

Cleia Serra — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.123

Clodoaldo Rodrigues — Federação União Progressista — Nº 11.555

Coelhão — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.033

Cosmo Lima — Pode — Nº 20.123

Cristiane de Araujo — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.555

Curió do Tucumã — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.800

Daniel Dorzila — PSD — Nº 55.611

Daniel Sampaio — Agir — Nº 36.222

Danilo do Povo — Pode — Nº 20.225

Darla Cristina — MDB — Nº 15.120

Delcivane Santos — PSB — Nº 40.400

Delegado Sérgio Lopes — PL — Nº 22.789

Demilson Silva — Federação Renovação Solidária — Nº 77.777

Denise Lima — PDT — Nº 12.288

Deusimar Albuquerque — Republicanos — Nº 10.022

Dirceu Felix — Novo — Nº 30.300

Dona Riso — Novo — Nº 30.500

Dra. Georgia Micheletti — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.220

Dra. Michelle Melo — Federação União Progressista — Nº 44.000

Dr. Emanuel o Corredor — PDT — Nº 12.190

Dr. Erike Railan — Federação União Progressista — Nº 44.121

Dr. Fábio Santos — PDT — Nº 12.789

Dr. Giovanni Casseb — PL — Nº 22.345

Dr. Júnior Nascimento — Republicanos — Nº 10.000

Dr. Marcelo Lopes — Novo — Nº 30.999

Dr. Márcio André — PDT — Nº 12.555

Dr. Maycon Moreira — PSD — Nº 55.111

Dr. Pedro Benevides — Federação Renovação Solidária — Nº 25.007

Dr Silvano Santiago — Novo — Nº 30.700

Edi Celular — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.888

Edinaldo Muniz — Republicanos — Nº 10.123

Edinho do Gás — Federação União Progressista — Nº 11.456

Edivaldo Paes — Agir — Nº 36.100

Ednaira Raulino — Pode — Nº 20.009

Edney Batalha — PDT — Nº 12.333

Eduardo Gomes — Republicanos — Nº 10.222

Eduardo Ribeiro — Republicanos — Nº 10.888

Edu Queiroz — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.000

Edvaldo Magalhães — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 65.123

Eliane Ferreira — Federação Renovação Solidária — Nº 77.218

Elissonia Souza — Republicanos — Nº 10.107

Elizabete Lima — PSD — Nº 55.112

Ellis Romão — Federação Renovação Solidária — Nº 25.111

Elter Nóbrega — PSD — Nº 55.333

Emerson Jarude — Novo — Nº 30.000

Emerson Leão — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.333

Emir Mendonça — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.777

Eros Asfury — Pode — Nº 20.777

Esperidião Junior — MDB — Nº 15.111

Eva Araujo — Pode — Nº 20.133

Eva Dantas — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.999

Eva Matos — Pode — Nº 20.333

Fagner Calegario — Federação União Progressista — Nº 44.777

Flavinha — PDT — Nº 12.888

França Mendes — PSB — Nº 40.013

Franciana Dantas — PSD — Nº 55.321

Francimar Fernandes — Pode — Nº 20.789

Fran do Antimari — Pode — Nº 20.012

Geana Ferreira — Republicanos — Nº 10.333

Gecilene Quadros — MDB — Nº 15.155

Gene Diniz — Republicanos — Nº 10.111

Germano do Esperança — Novo — Nº 30.555

Gigi — PDT — Nº 12.022

Gilberto Lira — Federação União Progressista — Nº 44.444

Gilcirley Rodrigues — Republicanos — Nº 10.987

Gilsomar Charqueiro — Federação Renovação Solidária — Nº 25.345

Gláucio Pedrosa — PL — Nº 22.344

Graciete Cavalcante — Pode — Nº 20.315

Hernan Aires — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 43.123

Hmedes — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.111

Isaac Piyãko — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.111

Isabelle Araujo — Republicanos — Nº 10.109

Islene Roque — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.555

Iwlly Cavalcante — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.131

Jailson Amorim — PSD — Nº 55.555

James Alencar — Pode — Nº 20.234

Jamyl Asfury — PSD — Nº 55.055

Jaqueline Bezerra — PSB — Nº 40.140

Jefrson Mendonça — PSD — Nº 55.123

Jéssica Monteiro — Federação União Progressista — Nº 11.222

Joana D Arc — Federação União Progressista — Nº 11.177

João Reis — Pode — Nº 20.100

Joelso Pontes — PSD — Nº 55.234

Jorge Hunikuin — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 43.733

Josa da Farmácia — PL — Nº 22.022

Jose Felix — Federação Renovação Solidária — Nº 77.216

José Gomes — Novo — Nº 30.122

José Sabóia — PL — Nº 22.777

Jossicleudo Melo — Federação Renovação Solidária — Nº 25.222

Jozimildo — PSD — Nº 55.000

Júnior Maromba — Republicanos — Nº 10.500

Júnior Paris Dakar — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.100

Junior Tomaz — PSD — Nº 55.888

Karina Lima — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.300

Kátia Veloso — Pode — Nº 20.213

Kiefer Cavalcante — PL — Nº 22.444

Leôncio Castro — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.444

Lora do Comércio — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.010

Loura do Eldorado — Pode — Nº 20.222

Lucas dos Santos — Pode — Nº 20.999

Luciano da Reciclagem — PDT — Nº 12.007

Lueli Fiesca — PSD — Nº 55.999

Maguila — Federação PSOL Rede — Nº 50.000

M. Airton — Pode — Nº 20.581

Major Mario — PDT — Nº 12.000

Manoel Miranda — PDT — Nº 12.345

Manoel Moraes — Federação União Progressista — Nº 11.234

Mara Ré — MDB — Nº 15.000

Marcio Oliveira — Republicanos — Nº 10.100

Marcos do Esperança — MDB — Nº 15.190

Marcos Uber — Federação PSOL Rede — Nº 50.789

Marcus Alexandre — MDB — Nº 15.777

Maria Antonia — Federação União Progressista — Nº 11.133

Maria Antônia Protetora — Federação Renovação Solidária — Nº 25.123

Maria Clara — Novo — Nº 30.400

Maria Horleizia — Novo — Nº 30.030

Maria Lucinéia — PL — Nº 22.122

Maria Olinda — Federação PSOL Rede — Nº 50.123

Maricilia Protetora de Animais — Federação Renovação Solidária — Nº 25.333

Marilete Vitorino — PSD — Nº 55.222

Marilza Brás — PL — Nº 22.223

Marinês Messias — Federação União Progressista — Nº 11.789

Markinhos Barbosa — Pode — Nº 20.020

Marta Figueiredo — Federação União Progressista — Nº 44.111

Mayara Farias — Federação União Progressista — Nº 11.900

Melque Alves — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.012

Michele Lacerda — PL — Nº 22.456

Moisés Diniz — PSD — Nº 55.012

Moises Santos o Dino Acre — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.444

Moreira da Farmácia — Novo — Nº 30.110

Nascimento — Federação Renovação Solidária — Nº 77.077

Ney Alves — PDT — Nº 12.012

Nicolau Júnior — Federação União Progressista — Nº 11.122

Nilsin Mota — Pode — Nº 20.555

Nina Fernandes — Federação União Progressista — Nº 11.123

Nonato Vigilante — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.380

Odete Oliveira — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.347

Olavinho Boiadeiro — Republicanos — Nº 10.555

Oséias Silva — Republicanos — Nº 10.789

Padeiro da Fundhacre — Agir — Nº 36.112

Padre Antonio Menezes — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.777

Pastor Arnaldo Barros — PDT — Nº 12.456

Pastor Pedro Abreu — MDB — Nº 15.150

Patrícia Parente — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.000

Paulinha Coração — Republicanos — Nº 10.101

Paulo Cezar — Pode — Nº 20.300

Paulo da Baixada — Novo — Nº 30.888

Paulo dos Motoaplicativos — Pode — Nº 20.099

Paulo Ximenes — PSD — Nº 55.422

Pereira Passos — MDB — Nº 15.223

Preta Lima — PDT — Nº 12.002

Professora Alcilene — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 65.555

Professora Cida — PDT — Nº 12.124

Professora Clara Bader — PL — Nº 22.339

Professora Eliane Neres — PL — Nº 22.111

Professor Manoel — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.690

Professor Paulo Henrique — Novo — Nº 30.333

Professor Valtemir — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.123

Rafael do Vale — Novo — Nº 30.777

Rafaella Vilaverde — Federação Renovação Solidária — Nº 77.177

Raiane do Ó — PL — Nº 22.221

Raimundo Neném — PL — Nº 22.555

Rauan Silva — Federação Renovação Solidária — Nº 77.333

Renilda Rocha — Federação Renovação Solidária — Nº 77.255

Rila Freze — Federação União Progressista — Nº 44.022

Rivelino Mototaxi — Pode — Nº 20.111

Rocilda Padeiro — PDT — Nº 12.444

Rosana Cavalcante — PDT — Nº 12.777

Rosenir Arcenio — PDT — Nº 12.222

Rosi Menezes — Novo — Nº 30.600

Ruivinha — MDB — Nº 15.444

Rutênio Sá — Federação União Progressista — Nº 44.800

Salles Moto Rosa — Novo — Nº 30.222

Samir Bestene — Federação União Progressista — Nº 11.106

Sandro Nunes — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 65.013

Sara Galvão — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.045

Sargento Fátima — Republicanos — Nº 10.193

Sergio Ricardo — MDB — Nº 15.152

Sérgio Torres — Pode — Nº 20.400

Sgt Cadmiel Bomfim — PL — Nº 22.190

Siã Kaxinawá — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.100

Sida do Mercantil São Paulo — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.222

Silvania Oliveira — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.234

Tadeu Hassem — Republicanos — Nº 10.456

Taiane Santos — PDT — Nº 12.321

Tanizio Sá — MDB — Nº 15.555

Tassia Nobre — Federação União Progressista — Nº 44.190

Tchê — PDT — Nº 12.123

Tenente Coronel Agleison — Novo — Nº 30.190

Thayrine Freitas — Novo — Nº 30.200

Tiago Mourão — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.133

Tio Pablo Bregense — Federação União Progressista — Nº 44.333

Urias Matos — PSB — Nº 40.123

Valério da Saúde — PDT — Nº 12.666

Wagner Felipe — PSD — Nº 55.777

Whendy Lima — Federação União Progressista — Nº 44.555

Wilkens Lima — MDB — Nº 15.153

Yargo Rodrigues — PSD — Nº 55.789

Zé Filho — Novo — Nº 30.111

Zé Lopes — Republicanos — Nº 10.300

Zé Maria — Novo — Nº 30.123