Acre terá calor de até 36ºC nos próximos dias, diz Davi Friale

Até o momento, a maior temperatura registrada em Rio Branco em 2026 foi de 34,7ºC. — Foto Reprodução

O Acre deve enfrentar uma sequência de dias mais quentes, com temperaturas máximas que podem chegar a 36ºC em qualquer município do estado. A previsão é do pesquisador climático Davi Friale, que aponta que não há possibilidade de uma nova onda de frio polar pelo menos até o próximo dia 1º de agosto.

Segundo Friale, as temperaturas mínimas, registradas no início das manhãs, devem permanecer entre 21ºC e 24ºC, mantendo o padrão de calor típico deste período. “O calor vai continuar nos próximos dias, no Acre, com temperaturas máximas que podem atingir 36ºC, em qualquer município do estado”, informou o pesquisador.

Até o momento, a maior temperatura registrada em Rio Branco em 2026 foi de 34,7ºC, medida no aeroporto da capital no dia 23 de março. Já o maior registro de todo o Acre ocorreu em Assis Brasil, com 35,1ºC, alcançado em duas datas: 18 de julho e 24 de janeiro.

Além do aumento das temperaturas, a umidade relativa do ar deve atingir os menores índices do ano até agora durante este fim de semana. Apesar disso, os percentuais ainda devem permanecer acima de 30%, sem alcançar a faixa considerada de atenção para a saúde humana, que fica entre 20% e 30%. Em 2025, o menor índice registrado em Rio Branco foi de 19%.

Friale explica que a possibilidade de chuva é baixa para os próximos dias, mas não está totalmente descartada. Segundo ele, podem ocorrer chuvas rápidas e pontuais, principalmente na próxima segunda-feira, dia 27.

Chuvas acima da média elevam rio Acre

Mesmo com a previsão de tempo mais seco, a semana terminou marcada por chuvas fortes em diversas regiões do estado. Municípios como Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Santa Rosa do Purus, Tarauacá (no vale do rio Liberdade), Jordão e Assis Brasil registraram acumulados significativos.

De acordo com o pesquisador, todos os municípios acreanos tiveram registros de chuva, com maior ou menor intensidade. Algumas cidades, inclusive, já ultrapassaram a média histórica esperada para julho.

Entre elas estão Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Brasiléia. Em Mâncio Lima e Brasiléia, o volume acumulado já representa mais que o dobro da média para o mês. Em Brasiléia, somente na quinta-feira (23), foram registrados 56 milímetros de chuva.

As chuvas acima da média no Alto Acre também devem provocar uma nova elevação no nível do rio Acre, em Rio Branco, nos próximos dias, conforme a previsão apresentada por Friale.

Apesar da mudança no cenário, o pesquisador reforça que o frio intenso não deve retornar neste momento. “Não há nenhuma possibilidade de onda de frio polar no Acre, pelo menos, até o próximo dia primeiro de agosto”, destacou.