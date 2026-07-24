Órgão acompanhou o caso, articulou a rede de proteção e vai monitorar instituição responsável pelo atendimento

Além de garantir o acolhimento do idoso, o Ministério Público abriu um procedimento administrativo para monitorar, durante todo o ano de 2026. /Foto: reprodução

Um trabalho conjunto entre o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a rede municipal de assistência social resultou no acolhimento de um idoso de 91 anos que apresentava sinais de vulnerabilidade em Cruzeiro do Sul. Após a identificação de falhas nos cuidados recebidos, o órgão adotou medidas para assegurar atendimento especializado e passou a acompanhar de perto a instituição responsável pelo acolhimento.

O caso chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul por meio de um relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência do Idoso (CRI). O documento apontava que Manoel da Costa Souza vivia em uma situação que exigia atenção dos órgãos de proteção.

LEIA TAMBÉM: MPAC investiga caso de maus-tratos contra criança no interior do Acre

Segundo informações do MPAC, após o falecimento do irmão com quem morava, o idoso passou a ser assistido por uma vizinha, que o acolheu por iniciativa própria. Apesar da boa vontade, uma avaliação técnica constatou que ele necessitava de cuidados mais específicos, principalmente em relação à higiene, alimentação e acompanhamento de saúde.

Com base nesse diagnóstico, a promotora de Justiça substituta Taís Milhomem articulou uma reunião com representantes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da Fundação Dom José Hascher, mantenedora do Lar dos Vicentinos, para definir uma alternativa capaz de oferecer assistência permanente.

A mobilização da rede de proteção possibilitou que Manoel fosse encaminhado ao Lar dos Vicentinos, onde passou a receber atendimento integral, incluindo acompanhamento diário e os cuidados necessários para sua condição.

Além de garantir o acolhimento do idoso, o Ministério Público abriu um procedimento administrativo para monitorar, durante todo o ano de 2026, as atividades desenvolvidas pelo Lar dos Vicentinos, instituição de longa permanência localizada em Cruzeiro do Sul.

A iniciativa busca verificar se os serviços prestados estão de acordo com a legislação de proteção à pessoa idosa e acompanhar o funcionamento da entidade, contribuindo para o fortalecimento da qualidade do atendimento oferecido aos moradores.

Conteúdo Original / Fonte: MPAC