No total, a operação abrangerá 128 localidades distribuídas por 42 municípios em todo o país

Forças armadas vão prestar apoio logístico nas eleições/Foto: Reprodução / Ministério da Defesa REPRODUÇÃO / MINISTÉRIO DA DEFESA

O Acre está entre os sete estados que vão receber apoio das Forças Armadas no apoio logístico à Justiça Eleitoral durante as eleições gerais de 2026. A atuação foi oficializada por meio do Decreto nº 13.073, publicado no Diário Oficial da União.

No total, a operação abrangerá 128 localidades distribuídas por 42 municípios em todo o país. Além de cinco municípios do Acre, a força-tarefa logístico-militar abrangerá os estados do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Roraima.

A missão principal dos militares nas regiões de difícil acesso envolverá o transporte seguro de urnas eletrônicas, equipamentos essenciais e equipes da Justiça Eleitoral, contando com o emprego estratégico de aeronaves, embarcações e viaturas militares.

O emprego das tropas ocorrerá mediante solicitação formal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a quem compete definir as localidades específicas e os períodos de atuação dos militares, podendo abranger as fases de logística, votação e apuração do pleito. A medida fundamenta-se em preceitos da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 97 e do Código Eleitoral.

O pleito deste ano definirá os ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, com o primeiro turno agendado para o dia 4 de outubro e o segundo turno para 25 de outubro.