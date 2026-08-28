Moradores de Sena Madureira estão reclamando das condições encontradas nesta sexta-feira (28) na área de autoatendimento da agência da Caixa Econômica Federal do município. Segundo os relatos, apenas um caixa eletrônico estaria funcionando, o que tem provocado preocupação diante da grande movimentação esperada ao longo do dia.

A situação ocorre justamente na data em que está sendo realizado o pagamento do funcionalismo público municipal, aumentando a procura pelos serviços de autoatendimento. Além disso, os moradores também reclamam da falta de climatização no espaço externo onde ficam os caixas eletrônicos, deixando quem precisa utilizar o serviço exposto ao intenso calor.

Nesta sexta-feira, a agência não realiza atendimento ao público na área interna em razão do feriado estadual do Dia do Bancário. Diante disso, os moradores afirmam que a área de autoatendimento deveria oferecer condições adequadas, especialmente em um dia de grande procura, com mais equipamentos funcionando e climatização do ambiente.

A reportagem tentou contato com a agência da Caixa Econômica Federal de Sena Madureira para obter esclarecimentos sobre os problemas relatados, mas não conseguiu retorno até o momento.

O espaço permanece aberto para que a instituição possa se manifestar e esclarecer a situação.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet