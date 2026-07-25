Alan abre discurso falando da família, revela virose e brinca: “Perdi quatro quilos”

Alan agradeceu a presença da esposa e dos filhos, que o acompanhavam na convenção

Ao subir ao palco, Alan também agradeceu a presença da esposa e dos filhos, que o acompanhavam na convenção. — Foto: Sophia Sobralino

Antes de apresentar suas propostas e pedir o apoio dos eleitores, o senador Alan Rick (Republicanos) abriu o discurso na convenção que oficializou sua candidatura ao Governo do Acre falando sobre a família e revelando que enfrentou uma virose na semana que antecedeu o evento.

Ao subir ao palco, Alan agradeceu a presença da esposa e dos filhos, que o acompanhavam na convenção, e fez uma declaração de carinho à família.

“Vou louvar a Deus por todos vocês, pelas mulheres da minha vida, pelos dois homenzinhos da minha vida que estão aqui também. Eu amo vocês.”

Na sequência, o candidato contou que passou os últimos dias enfrentando uma virose e admitiu que chegou a ficar preocupado por causa da proximidade da convenção.

“Nesta semana fui acometido por uma virose. Fiquei até um pouco preocupado. Pensei: ‘Senhor Deus, numa semana tão importante’.”

Alan afirmou que dificilmente fica doente, mas disse que a infecção foi mais forte do que imaginava e resultou em uma perda de peso significativa.

“Sou duro na queda para doença, mas foi uma semana muito atípica. Cheguei a perder quatro quilos.”

Em tom descontraído, o senador brincou com a situação e arrancou risos do público ao explicar o motivo da perda de peso.

“Foi bom que fiquei mais magrinho. Mas não é brincadeira. Vocês sabem que a gente perde peso quando vai muito ao trono.”

Ainda durante a brincadeira, Alan contou que chegou a receber uma ligação do senador Sérgio Petecão enquanto estava passando mal.

“Teve uma hora que eu estava lá e o Petecão me ligando. Eu disse: ‘Estou no trono’.”

Após o momento de descontração, Alan deu início ao discurso em que teve a candidatura ao Governo do Acre homologada pela aliança formada por Republicanos, PSD, Novo, Avante, Democracia Cristã e Democrata.

VÍDEO: