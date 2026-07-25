Candidatas abrem concurso da Rainha do Rodeio sob aplausos e torcida

Torcedores do interior e da capital levaram cartazes e bandeiras ao Centro de Rio Branco

Público vibra com performance de abertura da Rainha do Rodeio no Palácio Rio Branco/ Foto: Samuel Moura

A abertura da grande final do concurso Rainha do Rodeio 2026 foi marcada por um verdadeiro espetáculo neste sábado (25), em frente ao Palácio Rio Branco, em Rio Branco.

As 12 candidatas entraram juntas no palco em uma apresentação que empolgou o público e deu início à disputa pelos títulos de Rainha do Rodeio, Princesa do Laço e Madrinha dos Peões.

Logo nos primeiros minutos do evento, as torcidas levantaram cartazes, bandeiras e vibraram a cada aparição das candidatas. Vindos de diferentes municípios do Acre, familiares e amigos transformaram a frente do Palácio Rio Branco em um grande palco de incentivo e emoção.

A apresentação de abertura arrancou aplausos do público, que acompanhou cada momento da coreografia e respondeu com gritos de apoio às concorrentes.

O clima de festa tomou conta do local e reforçou a tradição do concurso, um dos eventos mais aguardados da programação que antecede a Expoacre 2026.

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