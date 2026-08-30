Alan inaugura duas Casas 10 em Santa Rosa e destaca propostas para indígenas

Plano de governo prevê ações para ampliar o acesso à saúde, água tratada, conectividade, educação e geração de renda nas comunidades

Candidato do Republicanos ao Governo do Acre realiza ato político em Santa Rosa do Purus/ Foto: Ascom

O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) chegou a Santa Rosa do Purus neste domingo, 30, acompanhado dos candidatos ao senado Mara Rocha (Republicanos) e Sérgio Petecão (PSD) para cumprir agenda de campanha. Recepcionado por apoiadores no aeroporto, caminhou pelas ruas da cidade ao som do jingle “Manim é 10, é Alan governador” e conversou com moradores e comerciantes.

Alan inaugurou duas Casas 10, ambas localizadas na Rua Coronel José Ferreira, no bairro Cidade Nova. Depois, seguiu para a Aldeia Minas Gerais, do povo Huni Kui.

A agenda ocorre em uma região com forte presença indígena e grandes desafios no acesso aos serviços públicos. Dados de 2023 do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus mostram 11.546 indígenas e 155 aldeias em municípios do Acre, Amazonas e Rondônia.

Das aldeias analisadas, somente 40 possuíam infraestrutura de água e 110 estavam sem tratamento. O levantamento também apontou ausência de esgotamento sanitário adequado em todas as comunidades avaliadas.

“O desafio é fazer com que saúde, educação, conectividade, água, produção, proteção territorial e oportunidades econômicas consigam chegar às comunidades, respeitando suas culturas, seus territórios e suas formas próprias de organização”, afirmou Alan.

Durante a agenda, o candidato falou sobre o trabalho que já realiza para levar água às comunidades, por meio de recursos destinados aos municípios para a construção de sistemas de abastecimento. Ele destacou que, como governador, poderá acompanhar e executar diretamente esses projetos.

“Tenho enviado recursos para a construção de sistemas de abastecimento, para garantir água na torneira. É o básico que ainda não chega a muitas comunidades. Temos conseguido realizar isso em parceria com as prefeituras. Poderíamos estar fazendo muito mais se o governo executasse as emendas que enviamos, mas hoje, a gente envia o dinheiro e muitas vezes o projeto não é executado. Como governador, vamos poder fazer diferente: acompanhar, executar e colocar a mão na massa para transformar o recurso benefício real na vida das pessoas”, declarou.

Alan também defendeu parcerias com o Governo Federal para levar internet de alta velocidade e sistemas de energia solar às aldeias e demais comunidades isoladas. A estrutura permitirá ampliar o acesso à telemedicina, à educação a distância, à emissão de documentos e à comunicação em situações de emergência.

“Fizemos muito como senador para levar tudo isso as comunidades. Construindo parcerias mesmo no mandato parlamentar. E vamos fazer melhor no executivo”, disse.

O plano de governo contempla ainda apoio às remoções de urgência e ao acesso dos indígenas a consultas, exames e procedimentos especializados. Na educação, prevê a recuperação das escolas, a formação de professores indígenas e a produção de materiais interculturais e bilíngues.

As propostas também buscam fortalecer a produção, o artesanato e a comercialização de produtos das comunidades, além de remunerar os povos indígenas pelos serviços ambientais prestados na conservação da floresta.

Alan afirmou que a presença do Estado precisa ser percebida na vida das pessoas, principalmente nas comunidades mais distantes.

“Não basta anunciar programa. É preciso garantir que a obra seja feita e que o serviço chegue a quem precisa. É isso que vamos fazer: transformar os projetos em água, energia, internet, saúde, educação e oportunidades para o nosso povo”, concluiu.

Também acompanharam a agenda o candidato a vice governador Rico Leite (Republicanos), os candidatos a deputado(a) federal Roberto Duarte e Vanda Milani, ambos também do Republicanos.