 Jorge e Thor encerram agenda no Alto Acre defendendo desenvolvimento

Candidatos destacaram potencial econômico da região, integração com Bolívia e Peru e maior participação das mulheres nos espaços de poder

Evento em Epitaciolândia concluiu agenda que passou por Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil/ Foto: Ascom

O lançamento das candidaturas de Jorge Viana ao Senado e Thor Dantas ao Governo do Acre reuniu lideranças, candidatos e apoiadores em Epitaciolândia. O ato encerrou uma intensa agenda da Frente Ampla pelo Acre no Alto Acre, que passou também por Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil.

Participaram do encontro a candidata a vice-governadora Socorro Rodrigues; o primeiro suplente de Jorge, ex-prefeito de Xapuri Bira Vasconcelos; os candidatos a deputado federal Neide Lopes, a Neidinha, e Virgílio Viana; e o candidato a deputado estadual Cesário Braga, além de lideranças locais e representantes de movimentos sociais.

Recebido com carinho pelos apoiadores, Jorge agradeceu a acolhida e relembrou investimentos realizados durante seus governos que contribuíram para transformar o Alto Acre, com destaque para a BR-317, a integração com Bolívia e Peru, a pavimentação urbana e as políticas de apoio à agricultura familiar.

“Tenho uma história de trabalho e muito carinho pelo Alto Acre. Ajudamos essa região a deixar de ser fim de linha para se tornar caminho de integração com a Bolívia, o Peru e o Pacífico. Epitaciolândia tem uma localização estratégica e precisamos voltar a transformar esse potencial em desenvolvimento, emprego e oportunidades para as pessoas”, afirmou.

Jorge também lembrou a implantação do Polo Agroflorestal de Epitaciolândia, onde famílias começaram a ser assentadas ainda em 2000, dentro de uma política de acesso à terra, produção de alimentos e geração de renda.

Thor destaca potencial econômico da fronteira

Thor Dantas defendeu a retomada de um projeto de desenvolvimento que aproveite a posição estratégica do Alto Acre e fortaleça a produção, o comércio e a geração de empregos.

“Epitaciolândia está em uma das regiões mais estratégicas do nosso estado. Temos fronteira, comércio, produção e uma ligação que pode aproximar o Acre dos mercados do Pacífico. Precisamos transformar essas vantagens em oportunidades concretas para quem vive aqui”, destacou.

Segundo Thor, o desenvolvimento da região passa pela integração entre Estado, municípios e governo federal, com investimentos em infraestrutura, produção rural e industrialização.

Mais mulheres na política

Um dos destaques do encontro foi a participação da professora Neide Lopes, a Neidinha, candidata a deputada federal. Professora, ex-vereadora de Epitaciolândia, ex-candidata a prefeita, militante do movimento rural e do movimento de mulheres, Neidinha agradeceu o apoio de familiares, amigos e apoiadores e defendeu maior presença feminina nos espaços de decisão.

“As mulheres participam da construção das nossas comunidades todos os dias e precisam estar também nos espaços onde as decisões são tomadas. Quero levar essa experiência e essa luta para representar Epitaciolândia, o Alto Acre e todo o nosso estado”, afirmou.

Jorge ressaltou a trajetória da candidata e destacou a importância de ampliar a representação feminina no Congresso Nacional.

“Precisamos de mais mulheres ocupando os espaços de poder. Neidinha tem história, conhece a realidade do campo e da cidade e construiu sua trajetória junto aos movimentos sociais. O Acre precisa dessa representatividade na Câmara dos Deputados”, disse.

Ao encerrar a passagem pelo Alto Acre, Jorge agradeceu a recepção nos quatro municípios e afirmou que os encontros reforçaram sua disposição de voltar ao Senado para trabalhar pelo estado.

“Saio do Alto Acre muito agradecido por cada abraço e cada palavra de apoio. Tenho orgulho do que já fizemos por essa região e muita disposição para fazer ainda mais. Quero voltar ao Senado para ajudar o Acre a avançar novamente”, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom