Alan Rick alcança até 56,26% no segundo turno/Foto: Reprodução

A corrida pelo Palácio Rio Branco tem o senador Alan Rick (Republicanos) na vanguarda, de acordo com o mais recente levantamento da Delta Agência de Pesquisa, encomendado pela TV Gazeta e publicado nesta sexta-feira, 17 de julho.

O parlamentar não apenas lidera as intenções de voto nas modalidades estimulada e espontânea, como também sairia vitorioso em todos os cenários testados para um eventual segundo turno. Na simulação direta contra a atual governadora Mailza Assis (Progressistas), o senador alcança 53,68% contra 27,63% da rival.

Caso o embate decisivo fosse contra o ex-prefeito da capital, Tião Bocalom (PSDB), a vantagem de Alan Rick seria de 56,26% a 25,05%.

Em uma hipótese de segundo turno sem a presença do líder das pesquisas, Mailza Assis venceria Bocalom por um placar de 44,04% a 33,20%.

No cenário estimulado do primeiro turno — quando os entrevistados escolhem a partir de uma lista fechada de nomes —, Alan Rick lidera isolado com 38,27% da preferência. Logo atrás, travando uma disputa acirrada e tecnicamente empatados considerando a margem de erro, aparecem Mailza Assis, com 19,48%, e Tião Bocalom, com 19,28%. Bem mais distante, o médico Dr. Thor Dantas pontua com 1,79%.

Entre os eleitores ouvidos, 4,08% pretendem anular ou votar em branco, ao passo que 17,10% não souberam ou preferiram não opinar.

A evolução do eleitorado em comparação com o levantamento anterior, realizado em 9 de junho, mostra uma ligeira movimentação nos números. O líder Alan Rick teve uma oscilação negativa de 1,28 ponto percentual, já que registrava 39,55% no mês passado. Em contrapartida, Tião Bocalom foi quem mais cresceu no período, saltando de 17,07% para 19,28% (alta de 2,21 pontos).

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A governadora Mailza permaneceu praticamente estável, com uma variação positiva mínima de 19,40% para 19,48%, enquanto Dr. Thor Dantas perdeu fôlego, recuando de 2% para 1,79%.

O volume de indecisos na modalidade estimulada encolheu de 19,40% para 17,10%.

Quando o eleitor precisa lembrar de um nome de forma espontânea, sem nenhuma lista de auxílio, Alan Rick também mantém a liderança ao ser mencionado por 12,13% dos entrevistados, embora tenha recuado em relação aos 14,99% de junho. Mailza Assis sustenta a segunda posição com 8,25% (frente aos 8,99% anteriores), seguida por Tião Bocalom, que subiu de 4,91% para 5,67%. O Dr. Thor Dantas foi lembrado por 0,10%, e outros postulantes somaram 1,20%. Os votos brancos e nulos nessa categoria foram de 1,28%. O dado mais expressivo da abordagem espontânea, contudo, é a fatia majoritária de eleitores que seguem indecisos ou não quiseram responder, um montante que avançou de 69,11% para 71,37% em pouco mais de um mês.