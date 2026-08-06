Alysson celebra resultado do Ideb e diz que Rio Branco está no “caminho certo”

Prefeito destacou que a capital acreana aumentou sua nota e manteve a segunda colocação no ranking nacional

Prefeito durante entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, comemorou o desempenho da rede municipal de ensino no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e afirmou que o resultado é reflexo dos investimentos realizados pela gestão na área da educação.

Em entrevista ao estúdio do ContilNet durante a sexta noite da Expoacre 2026, Alysson destacou que a capital acreana aumentou sua nota e manteve a segunda colocação no ranking nacional entre as capitais brasileiras.

“Fico muito feliz com a nossa nota do Ideb. Além de a gente ter aumentado a nota, mantivemos o segundo lugar no ranking das capitais. Isso é fruto de investimentos e de muito trabalho”, afirmou.

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O prefeito fez questão de parabenizar professores, gestores e demais profissionais da educação pelo desempenho alcançado.

“Quero parabenizar todos os professores, as direções das escolas e todos que se dedicam a fazer educação. Eu acredito muito nessa ferramenta transformadora de um país, de um estado e, principalmente, da nossa cidade”, disse.

Segundo Alysson, todas as escolas da rede municipal avaliadas no 5º ano apresentaram crescimento no índice, resultado que atribuiu a iniciativas implementadas pela prefeitura.

Entre as ações citadas estão a distribuição gratuita de uniformes e tênis aos estudantes, o uso de plataformas educacionais, programas de reforço escolar e o projeto que leva alunos para intercâmbio educacional na NASA e na Disney.

“O programa NASA/Disney foi um sucesso. No próximo ano, a gente pretende levar mais dez crianças. Estamos no caminho certo na educação”, declarou.

O prefeito também reafirmou o compromisso de continuar investindo na valorização dos profissionais da educação como estratégia para manter e ampliar os resultados da rede municipal.