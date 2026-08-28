28/08/2026
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Alysson entrega obras do Prefeitura nas Ruas no bairro Maria Íris

A ação também contemplou a instalação de tampas de bueiros, a desobstrução e limpeza de vias

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Alysson entrega obras do Prefeitura nas Ruas no bairro Maria Íris
Alysson destacou ainda que os serviços foram definidos após conversas com lideranças comunitárias | Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, esteve no bairro Maria Íris, na Regional Floresta, nesta sexta-feira (28), para acompanhar a conclusão e a entrega dos serviços realizados pela Prefeitura dentro do programa Prefeitura nas Ruas.

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As intervenções incluíram pavimentação asfáltica, serviços de drenagem, limpeza, roçagem, retirada de entulhos e melhorias em diferentes pontos da comunidade.

Segundo o prefeito, foram aplicados cerca de 1.700 metros de asfalto em ruas do bairro, totalizando quase 250 toneladas de massa asfáltica. Além disso, as equipes realizaram intervenções na drenagem e trabalham na finalização dos serviços em um canal localizado dentro do Maria Íris.

A ação também contemplou a instalação de tampas de bueiros, a desobstrução e limpeza de vias, além da construção de um banheiro comunitário destinado aos comerciantes que trabalham com cafés e lanches na região.

Outro pedido atendido foi a implantação de um abrigo de ônibus em frente à escola do bairro. De acordo com Alysson Bestene, a demanda foi apresentada pela comunidade durante as visitas realizadas pela Prefeitura e por vereadores à região.

Alysson destacou ainda que os serviços foram definidos após conversas com lideranças comunitárias

e acordo com Alysson Bestene, a demanda foi apresentada pela comunidade | Foto: ContilNet

“Identificamos que necessitava, assim como em outras comunidades, da intervenção da Prefeitura nas ruas. Desde a pavimentação asfáltica em algumas ruas, foram 1.700 metros de asfalto distribuídos, quase 250 toneladas de asfalto em todo o bairro. Também foram feitas drenagens, além de tampa de bueiros, roçagem, limpeza e remoção de entulho”, afirmou o prefeito.

Alysson destacou ainda que os serviços foram definidos após conversas com lideranças comunitárias e moradores do bairro, além de indicações apresentadas por vereadores.

Segundo o prefeito, mesmo diante das limitações orçamentárias, a administração municipal pretende manter o trabalho nas diferentes regionais da capital.

O bairro recebeu melhorias de infraestrutura | Foto: ContilNet

“A gente está retornando aqui para mostrar que a Prefeitura nas Ruas vai continuar com essa mesma pegada, com essa mesma vontade de chegar nas comunidades. Apesar de ter o cobertor curto, a gente tem feito o esforço, com a dedicação de toda a equipe, para avançar nas regionais de Rio Branco, em várias comunidades e em vários bairros da nossa capital”, declarou Alysson Bestene.

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