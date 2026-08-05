Ameaçado de extinção, peixe popular no Acre pode ter pesca proibida no país

Tambaqui entra em lista de extinção e preocupa | Foto: Wenderson Araujo/Sistema CNA/Senar

Presente na mesa de milhares de famílias acreanas, o tambaqui pode passar a ter a pesca proibida em todo o país. A espécie, considerada uma das mais consumidas no Acre e em toda a Região Norte, foi incluída na lista nacional de animais ameaçados de extinção.

A mudança, no entanto, ainda não impede a captura do peixe. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), a proibição só poderá entrar em vigor caso não seja aprovado um plano para recuperar a população da espécie.

O tambaqui foi classificado como “Vulnerável”, categoria que reúne animais que enfrentam risco de desaparecer da natureza caso não sejam adotadas medidas de proteção. A avaliação faz parte do Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (SALVE), coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com os estudos, a população do tambaqui pode ter diminuído cerca de 43,4% ao longo de três gerações, índice que motivou sua inclusão na lista de espécies ameaçadas.

Plano de recuperação

A Portaria nº 1.666, publicada pelo governo federal, estabeleceu um prazo de 180 dias para que seja elaborado um plano de recuperação da espécie. Esse período termina em 25 de outubro.

Se o documento não for apresentado e aprovado até essa data, a pesca do tambaqui poderá ser suspensa em todo o Brasil a partir do fim de outubro.

Muito apreciado na culinária acreana, o tambaqui é um dos peixes mais vendidos em feiras, mercados e restaurantes do estado. A possível proibição preocupa produtores, pescadores e comerciantes, já que o peixe tem grande importância para a economia e para a alimentação da população da região.