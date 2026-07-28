O anúncio foi feito por Bocalom em publicação nas redes sociais

Bocalom viaja para Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao Governo do Estado, Tião Bocalom, viajou nesta terça-feira (28) para Cruzeiro do Sul, onde vai realizar o lançamento de sua pré-candidatura.

O anúncio foi feito por Bocalom em publicação nas redes sociais, do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e os pré-candidatos a deputado federal Pedro Pascoal, Irineia Barbosa e João Marcos Luz; e a pré-candidata a deputada estadual Patrícia Parente.

“Também teremos a alegria de apresentar oficialmente o nosso pré-candidato a vice-governador, o querido sargento Adonis, um verdadeiro filho daquela terra, que conhece de perto a realidade, a força e o potencial do Vale do Juruá”, disse Bocalom.

“Conto com todos os amigos da região para fazerem parte dessa grande festa. Tenho certeza de que será um momento de união, esperança e compromisso com o futuro do nosso Acre”, completou.