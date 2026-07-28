Veja as cidades que mais movimentam a agropecuária no Acre

Números refletem a produção agropecuária para a economia acreana/Foto: Reprodução

Um levantamento divulgado pela AgroBrasil Fazendas apontou os oito municípios que mais se destacam na agropecuária acreana, com base no Valor Adicionado Bruto (VAB) Agropecuário. O ranking considera a produção de atividades como gado, mandioca, castanha-do-brasil, madeira e manejo florestal.

De acordo com os dados, Rio Branco lidera o ranking, com um VAB estimado em R$ 3,8 bilhões. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul, com R$ 3,1 bilhões, e Tarauacá, com R$ 2,7 bilhões.

Na sequência estão Sena Madureira (R$ 2,4 bilhões), Brasiléia (R$ 2,1 bilhões), Xapuri (R$ 1,9 bilhão), Feijó (R$ 1,6 bilhão) e Mâncio Lima (R$ 1,3 bilhão).

O ranking teve como base informações levantadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), Pesquisa de Pecuária Municipal (PPM), Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) e Produção Agrícola Municipal (PAM)

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Segundo o levantamento, os números refletem a produção agropecuária para a economia do estado e o desempenho dos municípios em diferentes cadeias produtivas, como a pecuária, a agricultura e o manejo florestal sustentável.

Ranking dos municípios:

1. Rio Branco – R$ 3,8 bilhões

2. Cruzeiro do Sul – R$ 3,1 bilhões

3. Tarauacá – R$ 2,7 bilhões

4. Sena Madureira – R$ 2,4 bilhões

5. Brasiléia – R$ 2,1 bilhões

6. Xapuri – R$ 1,9 bilhão

7. Feijó – R$ 1,6 bilhão

8. Mâncio Lima – R$ 1,3 bilhão