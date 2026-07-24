25/07/2026
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Apontada como chefe do B13, “Deolane” é presa em Rio Branco

Por Ithamar Souza, ContilNet 24/07/2026 às 17:00
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Apontada como chefe do B13, “Deolane” é presa em Rio Branco

R.D.S, de 37 anos, conhecida pelo apelido de “Deolane” e apontada pela polícia como chefona do Conselho Final das mulheres da facção criminosa Bonde dos 13 (B13), foi presa na tarde desta sexta-feira (24), durante o cumprimento de um mandado de prisão, em uma residência localizada na Quadra 19 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão foi realizada por uma equipe do Tático do 2º Batalhão. Contra a suspeita havia um mandado de prisão expedido pela Justiça desde o dia 30 de junho de 2025, em razão de um processo por tráfico de drogas.

“Deolane” foi presa durante cumprimento de mandado no Acre/Foto: ContilNet

Ainda segundo os militares, a equipe já havia tentado cumprir a ordem judicial na semana passada, mas a investigada conseguiu fugir antes da chegada da guarnição.

Nesta sexta-feira, durante patrulhamento na Cidade do Povo, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que a suspeita estava escondida na casa de uma parente, na Quadra 19, tentando evitar o cumprimento do mandado de prisão.

Com base nas informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado e, por uma abertura no imóvel, confirmou a presença da suspeita. Munidos do mandado judicial, os policiais entraram na residência e efetuaram a prisão dela, que recebeu voz de prisão sem oferecer resistência.

Após a captura, a mulher foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecerá à disposição da Justiça. Posteriormente, ela deverá ser transferida para o Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), onde cumprirá a determinação judicial.

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