A instituição subsidia 70% do valor da missão

Sebrae abre inscrições para empreendedores/Foto: Reprodução

O Sebrae no Acre anunciou a abertura de uma oportunidade para os empreendedores e o setor produtivo local expandirem fronteiras.

A instituição vai promover a participação de até 30 empresas e produtores rurais na Missão Internacional Expoalimentaria 2026, que acontecerá de 21 a 26 de setembro, em Lima, Peru.

A iniciativa tem como objetivo principal ampliar o acesso a mercados internacionais, viabilizar a prospecção de negócios, promover o benchmarking, gerar conexões comerciais estratégicas e fortalecer a maturidade exportadora dos participantes acreanos.

Para incentivar a participação dos empreendedores locais, o Sebrae conta com um forte apoio financeiro: a instituição subsidia 70% do valor da missão.

Quem pode participar?

O edital é voltado para microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e produtores rurais do Estado do Acre que possuam CNPJ ou registro oficial equivalente.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo, pois as inscrições estarão abertas do dia 27 a 31 de julho. O cadastramento deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial: sebrae.com.br/acre.