25/07/2026
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Sebrae abre seleção para empresas participarem de feira internacional no Peru

A instituição subsidia 70% do valor da missão

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 24/07/2026 às 17:35
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Sebrae abre seleção para empresas participarem de feira internacional no Peru
Sebrae abre inscrições para empreendedores/Foto: Reprodução

O Sebrae no Acre anunciou a abertura de uma oportunidade para os empreendedores e o setor produtivo local expandirem fronteiras. 

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A instituição vai promover a participação de até 30 empresas e produtores rurais na Missão Internacional Expoalimentaria 2026, que acontecerá de 21 a 26 de setembro, em Lima, Peru.

A iniciativa tem como objetivo principal ampliar o acesso a mercados internacionais, viabilizar a prospecção de negócios, promover o benchmarking, gerar conexões comerciais estratégicas e fortalecer a maturidade exportadora dos participantes acreanos.

Para incentivar a participação dos empreendedores locais, o Sebrae conta com um forte apoio financeiro: a instituição subsidia 70% do valor da missão.

Evento acontece de 21 a 26 de setembro em Lima, no Peru/Foto: Reprodução

Quem pode participar?

O edital é voltado para microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e produtores rurais do Estado do Acre que possuam CNPJ ou registro oficial equivalente.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo, pois as inscrições estarão abertas do dia 27 a 31 de julho. O cadastramento deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial: sebrae.com.br/acre.

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