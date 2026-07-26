Após cair 34 centímetros, Rio Acre fica estável neste domingo

Rio permanece longe da cota de alerta/Foto: Juan Diaz

O nível do Rio Acre permaneceu estável na manhã deste domingo (26), em Rio Branco, após registrar sete dias consecutivos de redução. A medição realizada às 5h16 apontou 2,14 metros, a mesma marca observada no sábado (25).

Os dados da Defesa Civil Municipal mostram que o manancial baixou 34 centímetros desde o último domingo (19), quando estava com 2,48 metros. Desde então, o nível apresentou quedas diárias até atingir a atual marca.

A maior redução no período ocorreu entre os dias 21 e 22 de julho, quando o rio passou de 2,38 metros para 2,30 metros, uma diferença de oito centímetros em 24 horas.

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Apesar da estabilidade registrada neste domingo, o boletim informou um acumulado de 8,4 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Nos sete dias anteriores, não houve registro de precipitação nas medições divulgadas pelo órgão.

Com 2,14 metros, o Rio Acre permanece 11,36 metros abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros. Em relação à cota de transbordamento, de 14 metros, a diferença é de 11,86 metros.

Os números são acompanhados diariamente pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco, responsável pelo monitoramento do manancial na capital acreana.