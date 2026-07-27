Projeto "Bailarino do Pé Rachado em Movimento" será realizado entre os dias 3 e 5 de agosto

Oficina é uma extensão do livro "Bailarino do Pé Rachado: Aprendizagem e Criação". — Foto: Cedida

Após passar por cidades do Acre e integrar a programação da 11ª edição do Festival Bahia Dança, em Salvador (BA), o projeto “Bailarino do Pé Rachado em Movimento” desembarca em Rio Branco para uma nova etapa. A iniciativa, idealizada pelo bailarino, coreógrafo e pesquisador acreano Felipe Barbosa, oferecerá uma oficina gratuita de dança contemporânea entre os dias 3 e 5 de agosto, na Usina de Arte João Donato.

As inscrições podem ser realizadas por mieo do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8q_PfsC4C3MHSE2sNumMljS2ZGYTqIR-n2u_ 7arLjy4G6tA/viewform

As aulas serão realizadas das 18h30 às 21h30 e são voltadas a bailarinos, coreógrafos, estudantes, professores e qualquer pessoa interessada em aprofundar conhecimentos sobre criação e composição em dança cênica.

A oficina é uma extensão do livro “Bailarino do Pé Rachado: Aprendizagem e Criação”, lançado por Felipe Barbosa em outubro de 2025. Durante os encontros, os participantes terão contato com a metodologia desenvolvida pelo artista, que reúne técnicas, dinâmicas e práticas voltadas ao estímulo de processos criativos na dança contemporânea.

O projeto foi contemplado pelo Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), por meio do Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour. Antes de chegar à capital acreana, a formação passou por Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Salvador, onde integrou a programação do Festival Bahia Dança.

LEIA TAMBÉM: Jingle de Alan Rick é lançado com ritmo contagiante e dançarinas

Felipe Barbosa é mestre em Artes Cênicas e bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Autor do livro que inspira a oficina, ele também é pesquisador do grupo Poéticas do Corpo, Memória e Performatividade (CNPq), bailarino, coreógrafo e produtor cultural do Grupo Nóis da Casa. Ao longo da carreira, atuou como professor no Colégio de Aplicação da Ufac, no curso de Assistente de Coreografia do Ifac/Pronatec e colaborou com o projeto “Expressões Contemporâneas – Criação e Visibilidade”, do Sesc.

O certificado será concedido apenas aos participantes que cumprirem a carga horária integral da oficina, com presença nos três dias de atividades. Mais informações também estão disponíveis no Instagram @bailarinodoperachado.