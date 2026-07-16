Marina Silva critica tarifaço de Trump e dispara contra Bolsonaro

Declaração foi feita em vídeo publicado nesta quinta-feira (16), ao comentar tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil

A ministra também criticou a atuação da família Bolsonaro. /Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, publicou nesta quinta-feira (16), em suas redes sociais, um vídeo em que critica o anúncio de novas tarifas impostas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Na publicação, a ministra afirmou que a medida prejudica a economia nacional e responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro por, segundo ela, colocar interesses políticos acima dos interesses do país.

No vídeo, Marina afirma que o chamado “tarifaço” afeta diretamente a indústria e a agricultura brasileiras, comprometendo empregos, renda e a esperança de milhões de pessoas.

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A ministra também criticou a atuação da família Bolsonaro, afirmando que houve articulação com uma potência estrangeira para que o Brasil fosse taxado. Segundo ela, o grupo ainda utiliza a questão ambiental como argumento contra o país, apesar do aumento do desmatamento registrado entre 2019 e 2022.

Marina Silva destacou que, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve redução dos índices de desmatamento e dos incêndios florestais, atribuindo os resultados à retomada das políticas ambientais.

“Foi agora, novamente no governo do presidente Lula, que o desmatamento e os incêndios caíram graças ao nosso compromisso sério com o meio ambiente. E vamos ter este ano a menor taxa de desmatamento da história do Brasil”, declarou a ministra.

Ao encerrar o vídeo, Marina voltou a direcionar críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele deverá “engolir as árvores que derrubou” e que não deve atribuir ao atual governo os impactos provocados pelo desmatamento durante sua gestão.

A publicação ocorre em meio às repercussões do anúncio das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e amplia o debate político em torno das relações comerciais entre os dois países e da política ambiental brasileira.