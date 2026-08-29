Bocalom, Adonis e Velloso cumprem agenda no Vale do Juruá

Bocalom percorreu o evento, conversou com moradores e recebeu manifestações de carinho e apoio

O trio esteve com produtores, lideranças e apoiadores | Foto: Ascom

O candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, cumpriu uma série de agendas no Vale do Juruá ao lado do candidato a vice Sargento Adonis e do candidato ao Senado Eduardo Velloso. Em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, o trio esteve com produtores, lideranças e apoiadores, conheceu iniciativas da economia local e participou da última noite do Festival da Farinha.

Em Rodrigues Alves, os candidatos visitaram a Coopercintra, onde conheceram o beneficiamento de matérias-primas da biodiversidade amazônica, como murumuru e cupuaçu, com derivados comercializados inclusive para grandes empresas, como a Natura. O presidente da cooperativa, Osmarino Souza, apresentou o trabalho e as possibilidades de expansão da cadeia produtiva.

“Isso mostra o potencial que o Acre já tem. Temos matéria-prima, produtores e gente que sabe trabalhar. Precisamos agregar valor ao que é nosso e transformar essa riqueza em emprego e renda”, destacou Bocalom.

Adonis ressaltou a força produtiva da região. “O Juruá tem riqueza e um povo que trabalha. Nosso papel é criar condições para esse potencial crescer ainda mais.”

Velloso assumiu o compromisso de apoiar a pauta no Senado. “Vou abraçar essa causa como senador e, ao lado de Bocalom no Governo, trabalhar para buscar investimentos e fortalecer quem produz no Acre.”

Encontros e diálogo no Juruá

Em Cruzeiro do Sul, o trio também participou de reuniões com lideranças, apoiadores e moradores. Um dos encontros foi organizado por Sargento Adonis. Em outra agenda, Bocalom participou de uma reunião promovida pelo candidato a deputado estadual Sida do Mercantil São Paulo, que reuniu apoiadores do projeto.

“Queremos construir um governo conectado com todas as regiões. O Juruá precisa ser ouvido e participar diretamente desse novo momento que queremos construir para o Acre”, afirmou Bocalom.

Festival da Farinha

Na noite de sexta-feira (28), Bocalom, Adonis e Velloso encerraram a programação participando da última noite do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul.

Bocalom percorreu o evento, conversou com moradores e recebeu manifestações de carinho e apoio. Para o candidato, a farinha, símbolo econômico e cultural de Cruzeiro do Sul, representa justamente o potencial que a campanha pretende fortalecer.

“A farinha é orgulho do Juruá e fonte de renda para muitas famílias. Queremos valorizar quem produz e fazer com que as riquezas de cada região gerem cada vez mais oportunidades para o nosso povo”, concluiu Bocalom.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria