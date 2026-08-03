bocalom disse que precisava de um nome para completar a composição majoritária

Bittar e Bocalom/ Foto: ContilNet

Durante a sabatina promovida pelo ContilNet nesta segunda-feira (3), o pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom (PSDB), afirmou que o senador Márcio Bittar recusou o convite para disputar o Senado em sua chapa nas eleições deste ano.

Ao responder sobre a escolha do deputado federal Eduardo Velloso como candidato ao Senado, Bocalom disse que precisava de um nome para completar a composição majoritária e relatou que tentou outras alternativas.

“O candidato a governador precisa ter pelo menos um senador na sua chapa. E eu não tinha. O Márcio não quis vir. O Gladson não vem, porque já é do PP”, afirmou.

Segundo Bocalom, a definição pelo nome de Velloso aconteceu após aliados informarem que ele enfrentava dificuldades dentro do grupo político ao qual pertencia.

“Ficamos sabendo que o Eduardo não estava muito bem lá no grupo. O pessoal estava meio escanteando ele, ele mesmo contou para a gente. Aí o Alysson falou com ele, outros amigos também, e ele disse: ‘vou falar com o Bocalom’”, relatou.

Antes de abordar a composição para o Senado, Bocalom também voltou a afirmar que a escolha do empresário Adonis como candidato a vice-governador ocorreu de forma inesperada. O ex-prefeito disse que buscava um nome com perfil semelhante ao do ex-vice Alysson Bestene e atribuiu a decisão à sua fé.

“Eu dizia o tempo todo que esperava que Deus me mandasse um vice igual ao Alysson. Aos 45 minutos, Deus me mostrou o Adonis, lá de Cruzeiro do Sul. É uma pessoa respeitadíssima, evangélico e bolsonarista como eu”, declarou.

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