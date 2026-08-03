O ex-prefeito declarou que, caso a disputa avance, ele estará entre os finalistas e que caberá aos adversários buscar alianças

O pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom (PSDB), descartou a possibilidade de um segundo turno nas eleições deste ano e afirmou estar convicto de que vencerá a disputa já na primeira votação. A declaração foi feita durante a sabatina promovida pelo ContilNet nesta segunda-feira (3).

Questionado sobre quem poderia apoiar em um eventual segundo turno, Bocalom rejeitou a hipótese e disse que sua percepção mudou desde que deixou a Prefeitura de Rio Branco para disputar o governo.

“Preste atenção, rapaz, não vai ter segundo turno, esquece. Lá atrás, quando eu ainda nem tinha saído da prefeitura, eu falei isso. Mas agora eu sou candidato, estou andando na rua, estou vendo a diferença. Não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno”, afirmou.

Na sequência, o ex-prefeito declarou que, caso a disputa avance para uma segunda etapa, acredita que estará entre os finalistas e que caberá aos adversários buscar alianças.

“Evidentemente que, se eu não ganhar no primeiro, quem vai estar no segundo turno sou eu. Aí são os outros que têm que se virar para ver o que vão fazer, não o Bocalom”, disse.

Durante a resposta, o pré-candidato também defendeu sua trajetória política e afirmou que sua experiência na administração pública será um diferencial na disputa.

“Será que o povo não vai votar na experiência? Eu já provei que sei fazer. São cinco mandatos de prefeito. Essas mãos aqui são limpas. Nunca ninguém falou que o Bocalom está envolvido em roubo de dinheiro público”, declarou.