O pré-candidato ao Senado Jorge Viana (PT) visitou, nesta quinta-feira (23), o pré-candidato a deputado federal Leonardo Melo (MDB), filho do ex-governador Flaviano Melo. Mesmo pertencendo a partidos diferentes, os dois destacaram a importância do diálogo durante o período eleitoral.

O encontro ocorreu na casa que pertenceu a Raimundo Melo, avô de Leonardo, no Centro de Rio Branco. Ao comentar a visita, Jorge classificou o imóvel como um “templo da boa política do Acre” e recordou a trajetória da família Melo no estado.

“Estou sendo recebido pelo Leonardo, um querido, filho do Flaviano Melo e neto da lenda Raimundo Melo. Ele é candidato a deputado federal, eu sou candidato ao Senado. Ele está no partido dele e eu estou no meu, mas todos nós temos amor pelo Acre”, declarou Jorge.

Durante a conversa, o petista também brincou com o café oferecido pelo anfitrião. Segundo ele, no próximo encontro, será sua vez de levar o produto para compartilhar com Leonardo.

Leonardo agradeceu a visita e afirmou que está ouvindo os pré-candidatos ao Senado, independentemente da posição partidária de cada um.

“Jorge, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos ouvindo os pré-candidatos ao Senado. Mesmo em lados opostos, mesmo sendo adversários, a gente tem que permanecer dialogando. Foi assim que o papai me ensinou”, afirmou Leonardo Melo.

Ao final, Jorge Viana defendeu que a disputa eleitoral não afaste lideranças que compartilham o interesse pelo desenvolvimento do estado.

“Que este momento de disputa eleitoral aproxime os que têm amor pelo Acre, e não os distancie”, concluiu.

Na publicação, Jorge também lembrou que seu pai, Wildy Viana, foi contemporâneo político de Raimundo Melo e destacou a trajetória de Flaviano Melo, que exerceu os cargos de prefeito de Rio Branco, governador do Acre, senador e deputado federal.