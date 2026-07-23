Betão deixou legado no setor agropecuário/Foto: Reprodução

A Cavalgada 2026 passa a se chamar Cavalgada Betão, em homenagem a Edilberto Afonso de Moraes, reconhecido como um dos grandes nomes da agropecuária acreana. O pecuarista, que faleceu em dezembro de 2025 em decorrência da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), sempre esteve presente e atuante no evento, tornando-se símbolo da tradição no estado.

A homenagem foi confirmada pela governadora Mailza Assis e pelo secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, que destacaram a relevância da trajetória de Betão e o impacto de sua participação ao longo dos anos.

A família recebeu a notícia com emoção e entusiasmo, reforçando que será um momento de celebração e também de saudade.

As inscrições já estão abertas: veículos devem ser cadastrados na Secretaria de Turismo, a partir das 7h, e cavalos no Idaf, mediante apresentação da documentação exigida, como GTA e exame de anemia. A expectativa é de grande público, reunindo amigos, familiares e admiradores para celebrar o legado de Betão e perpetuar sua contribuição à agropecuária acreana.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria