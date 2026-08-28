Capital registrou novo recorde de calor nesta quinta-feira, com 36,4°C; previsão aponta tempo quente, seco e ventilado nesta sexta

Rio Branco registrou 36,4°C na quinta-feira (27), novo recorde de calor de 2026 na capital. Nesta sexta, máxima pode chegar a 36°C/Foto: Reprodução

Rio Branco deve enfrentar mais um dia de calor intenso nesta sexta-feira (28), após a capital registrar novo recorde de temperatura de 2026 na quinta-feira (27), quando os termômetros chegaram a 36,4°C. Segundo a previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, o tempo seguirá quente e seco, com presença de sol e nuvens e possibilidade de chuva rápida e pontual em alguns pontos do Acre.

Na capital, a temperatura mínima deve variar entre 21°C e 23°C, enquanto a máxima pode chegar a 36°C. A previsão também indica umidade relativa do ar entre 30% e 40% durante a tarde e entre 80% e 90% ao amanhecer. Os ventos devem ficar entre fracos e moderados, com algumas rajadas.

Em Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas também devem ficar entre 21°C e 23°C, com máximas de 34°C a 36°C. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil devem registrar temperaturas mais elevadas, com mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 35°C e 37°C.

Plácido de Castro e Acrelândia terão mínimas entre 21°C e 23°C e máximas de 34°C a 36°C. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão aponta mínimas de 21°C a 23°C e máximas de 34°C a 36°C.

Tarauacá e Feijó devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C, com máximas de 34°C a 36°C. Já Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 32°C a 34°C.

Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as mínimas também devem variar entre 22°C e 24°C, enquanto as máximas ficam entre 32°C e 34°C.

A previsão aponta baixa probabilidade de chuvas fortes e de temporais em todo o estado. Ainda assim, podem ocorrer chuvas rápidas e pontuais. O cenário de calor intenso também mantém a possibilidade de novos recordes de temperatura e de baixa umidade do ar nos próximos dias.