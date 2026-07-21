Uma ambulância de suporte básico do Samu, sediada em Capixaba, foi enviada para atender a ocorrência

O empresário Ivan Neto Lima da Silva, de 27 anos, ficou gravemente ferido após a caminhonete que conduzia capotar na manhã desta terça-feira (21), no km 68 da BR-317, nas proximidades da usina Alcobrás, no município de Capixaba, interior do Acre.

De acordo com informações de populares, Ivan retornava sozinho de uma fazenda quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção de uma caminhonete S10, de cor branca. O veículo saiu da pista e capotou várias vezes às margens da rodovia.

Com a violência do acidente, o motorista sofreu fraturas expostas nos dois tornozelos e ficou impossibilitado de deixar o veículo sem ajuda. Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico do Samu, sediada em Capixaba, foi enviada para atender a ocorrência. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizado pela equipe médica, Ivan foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, realizou o isolamento da área e adotou as providências necessárias para garantir a segurança do trânsito durante o atendimento da ocorrência. Após os trabalhos de praxe, a caminhonete foi removida por um guincho.