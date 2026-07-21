Fórum Empresarial Acreano e Sebrae promovem seminário de cafeicultura

Especialistas abordarão temas como tendências de mercado, cooperativismo, implantação de cafezais produtivos e avaliação de clones. — Foto: Frank Nery

A cafeicultura acreana estará em evidência nesta quarta-feira (22), durante o 2º Seminário Estadual de Cafeicultura do Acre – Conexão Café: Produção, Gestão e Mercado, que será realizado no Auditório do Sebrae, em Rio Branco.

Promovido pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e pelo Sebrae no Acre, o evento reunirá produtores rurais, pesquisadores, técnicos, cooperativas, instituições públicas e privadas para discutir os principais desafios, oportunidades e perspectivas da cadeia produtiva dos Robustas Amazônicos do Acre, segmento que vem conquistando reconhecimento nacional pela qualidade, produtividade e potencial de mercado.

Ao longo da programação, especialistas abordarão temas como tendências de mercado, cooperativismo, implantação de cafezais produtivos, avaliação de clones, licenciamento ambiental, uso racional de defensivos agrícolas, oportunidades de exportação, além de manejo de colheita e pós-colheita.

Entre os palestrantes estão representantes da Embrapa, Senar, CNA, IMAC, IDAF e da Coopercafé, que compartilharão conhecimentos técnicos e experiências voltadas ao fortalecimento da cafeicultura acreana.

LEIA TAMBÉM: “Crise é estrutural”, diz Fórum sobre inadimplência de produtores rurais no Acre

Além da programação técnica, o seminário contará com um espaço de exposição e degustação de cafés produzidos no Acre, reunindo marcas acreanas que integram a campanha Feito no Acre, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer a diversidade, a qualidade e a identidade da produção cafeeira do estado.

A iniciativa busca fortalecer a integração entre produtores, pesquisadores, instituições e o setor produtivo, incentivando a inovação, a sustentabilidade e a ampliação de mercados para o café acreano.

Evento: 2º Seminário Estadual de Cafeicultura do Acre – Conexão Café: Produção, Gestão e Mercado

Data: Quarta-feira, 22 de julho

Horário: 7h30

Local: Auditório do Sebrae – Rio Branco (AC)