Candidata à Rainha do Rodeio destaca preparação e confiança antes da final

Representante do interior destacou a rotina intensa de ensaios, a preparação psicológica e o custo financeiro para disputar a faixa

Representante de Plácido de Castro destacou esforço/ Foto: ContilNet

A candidata a Rainha do Rodeio, Josefa Inácio, representante de Plácido de Castro, falou sobre a expectativa para a grande final do concurso, que acontece neste sábado (25), no Palácio Rio Branco, em Rio Branco.

Em entrevista ao ContilNet, Josefa contou que o nervosismo faz parte do momento, principalmente após uma rotina intensa de preparação com ensaios e dedicação para a competição.

“Então, nervosismo é normal. A gente sabe que essas noites são especiais para a gente, principalmente a gente que vem batalhando aí, com ensaios e rotinas de ensaios”, afirmou.

Representando um município distante da capital, a candidata destacou que a preparação exigiu esforço e comprometimento, com treinos intensos para chegar ao concurso.

“Eu venho representando o meu município, que é Plácido de Castro, que é bem longe, distante. Os ensaios foram bem intensos, bem cansativos, mas no final a gente sabe que o resultado sempre vem e sempre vale a pena”, disse.

Josefa também ressaltou que a participação já representa uma conquista pessoal e uma oportunidade de aprendizado, mas afirmou que chega confiante para buscar o título.

“As expectativas estão boas. A gente faz um bom trabalho, ensaia para isso e vem aqui dar o nosso melhor”, declarou.

Além de falar sobre sua preparação, a candidata deixou um conselho para mulheres que sonham em participar de concursos de rodeio. Segundo ela, o primeiro passo é estar preparada emocionalmente para lidar com a rotina e a pressão da competição.

“Primeiramente, tem que se preparar psicologicamente, porque a gente sabe que a rotina, a pressão e o trabalho são intensos. Principalmente quem tem filhos, a gente sabe que a rotina é bem cansativa”, explicou.

Ela também chamou atenção para a importância do planejamento financeiro, já que a participação em eventos desse porte envolve diversos investimentos.

“Se prepare também financeiramente, porque a gente sabe que as contas sempre vêm, sempre apertam, mesmo a gente conseguindo patrocínio. É um custo muito alto em relação a tudo que a gente gasta nesses eventos”, afirmou.

Para Josefa, a confiança e a dedicação aos ensaios são fundamentais para uma boa apresentação.

“Confiança é a chave principal para a gente conseguir uma apresentação excelente. A gente precisa se preparar bastante, ter rotina de ensaio. Tem que haver ensaio, porque se não houver, a gente vai totalmente despreparada e não consegue fazer o que veio fazer, que é um bom trabalho”, finalizou.

A final da Rainha do Rodeio acontece neste sábado (25), no Palácio Rio Branco, reunindo candidatas que disputam o título e representam diferentes municípios do Acre.

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