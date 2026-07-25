“Me senti desrespeitado e ofendido”, diz Zequinha ao explicar apoio a Alan

Zequinha disse que sempre adotou uma posição clara na política

Sem citar diretamente nomes, o prefeito disse que decidiu mudar de posição por entender que faltou respeito. — Foto: Sophia Sobralino

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP) afirmou neste sábado (25) que decidiu apoiar a candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre após se sentir “desrespeitado” e “ofendido” no grupo político que integrava anteriormente.

Durante discurso na convenção que oficializou a chapa de Alan Rick, Zequinha disse que sempre adotou uma posição clara na política e que nunca participou de movimentos em que permanecesse “em cima do muro”.

“Por alguns dias, os olhares da política se voltaram para o Juruá porque muita gente duvidava da decisão que a gente iria tomar. Eu nunca fui de ficar em cima do muro, nem de fazer jogo duplo em eleição. Sempre tive lado”, afirmou.

Sem citar diretamente nomes, o prefeito disse que decidiu mudar de posição por entender que faltou respeito.

“Eu sempre gosto de estar ao lado daqueles que têm respeito pelas pessoas. Eu me senti desrespeitado. Me senti ofendido. Porque, quando ofendem as pessoas, ofendem a mim também.”

Ao encerrar a fala, Zequinha reafirmou o apoio ao senador republicano e declarou que estará ao lado de Alan Rick durante a campanha.

“Hoje eu posso vir aqui de cabeça erguida dizer para o Alan, dizer para vocês, que o Zequinha está na sua campanha.”

A manifestação ocorre após o prefeito deixar o grupo político do ex-governador Gladson Cameli e da governadora Mailza Assis, com quem esteve alinhado nos últimos anos. Nas últimas semanas, Zequinha anunciou que passaria a apoiar a candidatura de Alan Rick ao Palácio Rio Branco, fortalecendo o palanque do senador no Vale do Juruá.

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