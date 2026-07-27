Colecionadores em Rio Branco se reúnem para completar álbum da Copa

Ponto de encontro diário na AABB mantém viva a movimentação de apaixonados por futebol

Organização disponibilizou contato via aplicativo para atendimento aos interessados/ Foto: Reprodução

O apito final da Copa do Mundo de 2026 pode até ter encerrado as disputas dentro de campo, mas a paixão pelo futebol continua movimentando os torcedores no Acre. Em Rio Branco, colecionadores do álbum oficial da Panini mantêm um ponto fixo de encontro para troca, negociação e venda do material.

A iniciativa reúne diariamente crianças, jovens e adultos interessados em conseguir os cromos restantes e finalizar a coleção oficial do torneio.

O ponto oficial de reunião dos colecionadores na capital acreana é o Quiosque Açaí Delícia, localizado nas dependências da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

O espaço funciona de segunda a domingo, das 16h às 20h30, oferecendo estrutura para que os praticantes do hobby possam conferir listas de figurinhas repetidas e efetuar negociações diretas.

Para facilitar a organização dos participantes e obter mais informações sobre o movimento no local, a organização disponibiliza o contato via WhatsApp pelo telefone (68) 99231-9301.