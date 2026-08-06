Colégio Militar Dom Pedro II obtém maior nota do Ideb no Acre

Colégio Militar de Rio Branco conquista maior nota do Acre no Ideb | Foto: Ascom

O Colégio Militar Dom Pedro II, em Rio Branco, alcançou um dos principais resultados da educação acreana no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. A escola registrou nota 6,7 nos anos finais do ensino fundamental, conquistando o maior desempenho entre todas as instituições do estado.

No ensino médio, o colégio também se destacou ao obter nota 5,4, garantindo o segundo melhor resultado do Acre na avaliação.

Os números refletem o desempenho dos estudantes e colocam a instituição entre as referências da educação pública no estado. A direção da escola atribuiu o resultado ao trabalho conjunto de professores, alunos, servidores e famílias, destacando o compromisso com a disciplina e a qualidade do ensino.

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. Criado em 2007, o índice reúne dois fatores: o desempenho dos estudantes nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que avaliam conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática, e as taxas de aprovação registradas pelo Censo Escolar.

Além de medir a qualidade do ensino, o indicador é utilizado para acompanhar as metas educacionais estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Como a vigência do plano foi prorrogada até 31 de dezembro de 2025, o Ideb continua sendo uma das principais referências para avaliar os avanços e os desafios da educação básica no país.