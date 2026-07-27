Alunos denunciam falta de energia no Coliseu/Foto: Reprodução

Alunos da Universidade Federal do Acre (Ufac) denunciam que o Coliseu permanece sem energia elétrica há cerca de três semanas. Segundo os relatos encaminhados ao ContilNet Notícias, a situação tem impedido a realização de projetos culturais e comprometido o uso do espaço pela comunidade acadêmica.

Imagens enviadas à reportagem mostram um cabo rompido na área externa do Coliseu. Os estudantes afirmam que o problema ainda não teria sido solucionado e cobram providências para que as atividades sejam retomadas com segurança.

Além da falta de energia, os alunos reclamam da abordagem de seguranças no período noturno. Conforme os relatos, estudantes estariam sendo orientados a deixar o local, mesmo quando utilizam o espaço para ensaios, encontros e outras ações culturais.

Para os universitários, a limitação de acesso durante a noite, somada à ausência de iluminação, pode inviabilizar atividades que tradicionalmente ocupam o Coliseu. O espaço é utilizado para manifestações artísticas e culturais, incluindo apresentações, batalhas de rima e projetos desenvolvidos por integrantes da comunidade acadêmica.

Os estudantes pedem manutenção da estrutura elétrica, restabelecimento da iluminação e esclarecimentos sobre as regras de permanência no local durante a noite.

O ContilNet Notícias entrou em contato com a assessoria de comunicação da Ufac para solicitar informações sobre a falta de energia, a previsão de manutenção e as orientações repassadas à equipe de segurança. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta. O espaço permanece aberto para manifestação da universidade.