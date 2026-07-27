27/07/2026
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Leandrinha se encanta com o Rio Croa e declara: “Acre é o centro”

Durante visita a Cruzeiro do Sul, influenciadora destacou a força da floresta

Por Dry Alves, ContilNet 27/07/2026 às 18:40
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Leandrinha se encanta com o Rio Croa e declara: “Acre é o centro”
Leandrinha posa diante de samaúma no Croa/Foto: Reprodução

A influenciadora digital Leandrinha Du Art compartilhou, nesta segunda-feira (27), registros de sua passagem pelo Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Em meio à floresta, ela destacou a experiência proporcionada pelo contato direto com a natureza.

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Em uma das imagens publicadas nas redes sociais, Leandrinha aparece sentada diante de uma samaúma de grandes proporções, árvore considerada um dos símbolos da Amazônia. A paisagem e a dimensão do tronco chamaram a atenção dos seguidores.

“Potente sentir o que a floresta tem para nos ensinar. Obrigada”, escreveu a influenciadora. Na mesma publicação, ela ainda fez uma declaração ao estado: “O Acre é o centro do mundo”.

Leandrinha também contou que o Rio Croa estaria “falando” e convidou o público a conhecer o local. A postagem recebeu comentários de seguidores que elogiaram a paisagem, a samaúma e a conexão retratada com a floresta.

Localizado na zona rural de Cruzeiro do Sul, o Rio Croa é conhecido pelas águas escuras e tranquilas, pela vegetação preservada e pelas experiências de turismo comunitário. O destino recebe visitantes interessados em contemplação, passeios de canoa e contato com a cultura amazônica.

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