24/07/2026
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Conselho de Medicina do Acre lamenta falecimento do médico Henrique Boechat

Especialista em psiquiatria e homeopatia atuava na capital acreana

Por Fhagner Soares, ContilNet 23/07/2026 às 07:00
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Conselho de Medicina do Acre lamenta falecimento do médico Henrique Boechat
Conselho Regional de Medicina do Acre destacou a dedicação e o legado do especialista/ Foto: Reprodução

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC) divulgou uma nota de pesar comunicando o falecimento do médico Henrique Roosevelt Boechat de Lacerda. O profissional possuía especialização nas áreas de psiquiatria e homeopatia e mantinha atuação marcante no atendimento clínico em Rio Branco.

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Em manifestação oficial, a diretoria do conselho regional destacou a trajetória do médico no exercício da medicina no estado, ressaltando o compromisso técnico e a postura humanizada adotada no acompanhamento de seus pacientes.

A representação da classe médica no estado estendeu condolências aos familiares, amigos, colegas de profissão e pacientes atendidos pelo psiquiatra ao longo de sua carreira profissional.

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