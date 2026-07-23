Conselho Regional de Medicina do Acre destacou a dedicação e o legado do especialista/ Foto: Reprodução

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC) divulgou uma nota de pesar comunicando o falecimento do médico Henrique Roosevelt Boechat de Lacerda. O profissional possuía especialização nas áreas de psiquiatria e homeopatia e mantinha atuação marcante no atendimento clínico em Rio Branco.

Em manifestação oficial, a diretoria do conselho regional destacou a trajetória do médico no exercício da medicina no estado, ressaltando o compromisso técnico e a postura humanizada adotada no acompanhamento de seus pacientes.

A representação da classe médica no estado estendeu condolências aos familiares, amigos, colegas de profissão e pacientes atendidos pelo psiquiatra ao longo de sua carreira profissional.