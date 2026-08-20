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Cruzeiro do Sul registra queda de 84% nos casos prováveis de dengue

Os dados correspondem às semanas epidemiológicas 1 a 32 e foram atualizados até terça-feira (18)

Por José Halif, ContilNet
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Cruzeiro do Sul registra queda de 84% nos casos prováveis de dengue

Cruzeiro do Sul registrou uma redução de 84% nos casos prováveis de dengue em 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados correspondem às semanas epidemiológicas 1 a 32 e foram atualizados até terça-feira (18).

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Neste ano, o município contabiliza 2.547 notificações, das quais 2.161 foram descartadas, 215 confirmadas e 171 permanecem em investigação. Ao todo, são 386 casos prováveis, contra 2.450 registrados no mesmo período de 2025.

VEJA MAIS: Rio Branco concentra 61% dos casos confirmados de dengue no Acre em 2026

Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde, Leonísio Messias Mendonça, a redução está relacionada ao trabalho contínuo dos agentes de endemias e à colaboração dos moradores. Atualmente, as equipes atuam em 53 bairros e realizam visitas diárias em 1.025 quarteirões.

Apesar da queda expressiva, a Vigilância alerta que os cuidados devem continuar. Entre os principais criadouros encontrados estão caixas-d’água mantidas no nível do solo e pequenos recipientes que acumulam água. A recomendação é manter os reservatórios fechados e eliminar qualquer recipiente que possa servir de criadouro do mosquito.

Moradores que apresentarem sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo ou manchas avermelhadas devem procurar uma unidade de saúde para avaliação.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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