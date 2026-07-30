Encontro reúne Mailza e lideranças políticas em Sena Madureira nesta quinta

O evento também pretende ser um espaço para ouvir demandas da população

A programação está marcada para iniciar às 18 horas, no Espaço Íris, em Sena Madureira | Foto: Reprodução

Sena Madureira será palco, nesta quinta-feira (30), de um encontro que reunirá importantes nomes da política acreana. O evento, intitulado “Encontro com Lideranças do Acre”, tem como proposta promover o diálogo, fortalecer parcerias e discutir ações voltadas ao desenvolvimento do município e do estado.

De acordo com a divulgação do evento, estarão presentes a governadora Mailza Assis, o senador Márcio Bittar, o deputado estadual Gilberto Lira e o ex-prefeito de Sena Madureira, e pré-candidato a deputado federal Mazinho Serafim. O encontro traz como tema “Diálogo, União e Trabalho por um Acre Forte”.

A programação está marcada para iniciar às 18 horas, no Espaço Íris, em Sena Madureira, e é aberta à participação da comunidade. A expectativa dos organizadores é reunir lideranças políticas, representantes de diversos segmentos da sociedade e moradores interessados em acompanhar as discussões.

Entre os assuntos que devem ser abordados estão propostas para o fortalecimento da economia, investimentos em infraestrutura, além de iniciativas voltadas ao crescimento de Sena Madureira e demais municípios acreanos.

Com o slogan “Juntos pelo desenvolvimento de Sena Madureira e do Acre”, o evento também pretende ser um espaço para ouvir demandas da população e debater soluções para os principais desafios enfrentados pela região.

A organização reforçou o convite para que a população participe do encontro, considerado um momento de escuta, construção de propostas e fortalecimento das relações institucionais em benefício do estado.