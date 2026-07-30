Alan Rick e Dr. Luisinho são os primeiros a registrar candidaturas ao governo

Candidatos do Republicanos e do Agir saíram na frente e oficializaram os pedidos junto à Justiça Eleitoral

Os candidatos Alan Rick (Republicanos) e Dr. Luisinho (Agir) foram os primeiros a registrar, nesta quinta-feira (30), suas candidaturas ao Governo do Acre junto à Justiça Eleitoral para as eleições de 2026.

Pelo Republicanos, Alan Rick oficializou uma chapa puro-sangue, tendo como candidato a vice-governador o empresário Ricardo Leite.

Também nesta quinta-feira, o Agir registrou a candidatura de Dr. Luisinho ao Palácio Rio Branco. A vice na chapa será Daniela Paiva, igualmente em uma composição formada exclusivamente por filiados do partido.

O registro das candidaturas é uma das etapas obrigatórias do calendário eleitoral para que os nomes possam disputar o pleito de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partidos, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro de seus candidatos à Justiça Eleitoral.

Com o início dos registros, a Justiça Eleitoral passa a analisar a documentação apresentada e os pedidos de candidatura, que serão julgados antes da confirmação definitiva dos candidatos aptos a concorrer nas eleições deste ano.